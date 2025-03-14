Hasan Heybetli son yolculuğuna uğurlandı

Hasan Heybetli, çocuk yaştan itibaren gasp, adam yaralama ve haraç gibi suçlardan defalarca girip çıktığı cezaevinde hayatını kaybetti.

Suç ve silahla dolu hayatından geriye, Muazzez Abacı'yla evliliğinden kalan renkli hatıraları bırakan Hasan Heybetli son olarak 2009 yılında İstanbul-Şişli'deki Polat Rezidans'ta döviz büfesi sahibi Fatih Edremit'in öldürülmesiyle ilgili yargılanmış 'Kasten öldürme' suçundan 25 yıl, 'Ruhsatsız silah taşıma' suçundan ise 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Tutukla bulunan Heybetli, cezasını Çeşme ve İzmir'deki cezaevlerinde geçirdi.Hasan Heybetli önceki gün İzmir 2 No'lu F Tipi Cezaevi'ndeki koğuşunda ölü bulundu.

Heybetli'nin cenazesi yakınları tarafından İstanbul'a getirildi. Fatih Camii'ne getirilen Hasan Heybetli'nin cenazesinde taziyeleri kardeşleri Abbas , Uğur Heybetli, kızkardeşi ve akrabaları Lütfi, Ceylan Öztanık, Nafi Soydan kabul etti. Cenazede konuşan Kardeşi Abbas Heybetli, "16 yıldır cezaevindeydi hasta ve yaşlı olduğunu biliyorlardı. Eşitlik hakları verilmedi. Adamı bedavadan öldürdüler" diye isyan etti.

Cenazeye yeraltı dünyasının önemli isimlerinden Alettin Çakıcı, Ali Hacı Süleymanoğlu, Nuri ve Vedat Ergin kardeşler ve çok sayıda önemli isimden çelenk gönderildi. Hasan Heybetli'nin ikindi namazına mütakip kılınan cenaze namazı sonrasında cenazesi Zincirlikuyu aile kabristanlığına defnedildi.

HASAN HEYBETLİ KİMDİ?

Türkiye kamuoyu Heybetli'yi, sanatçı Muazzez Abacı ile evliliğinden tanıdı. Çift, 1979 yılında nişanlanıp 1980'de evlendi. Bu evlilik 1983'te sona erdi. 1989'da yeniden evlenen çift, 1993 yılında tekrar boşandı. 2009 yılında İstanbul-Şişli'deki Polat Rezidans'ta döviz büfesi sahibi Fatih Edremit'in öldürülmesiyle ilgili yargılanan Heybetli, 'Kasten öldürme' suçundan 25 yıl, 'Ruhsatsız silah taşıma' suçundan ise 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme kararının kesinleşmesiyle tutuklanan Heybetli, cezasını Çeşme ve İzmir'deki cezaevlerinde geçirdi.