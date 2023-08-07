Hasan Hüseyin Yücel’in oğlu dünyaevine girdi

Ankara iş hayatının önde gelen isimlerinden Hasan Hüseyin Yücel, oğlu M. Fatih Yücel, Nemutlu ailesinin kızları Zeynep ile Ankara Günay Wedding'de gerçekleşen muhteşem törenle evlendi.

Düğün törenine BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, TBMM Başkan Vekillerinden Nevzat Pakdil, ünlü İlahiyat Profesörü Nihat Hatipoğlu, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, çok sayıda siyasetçi, bürokrat, iş dünyasının önde gelen temsilcileri ve yüzlerce davetli katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın mesajı okundu. Ardından Abdurrahman Dilipak, Şenol Güneş, Sanatçı Suavi, Emre Belözoğlu, Sanatçı Haluk Levent, Ordu Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ve Sanatçı Coşkun Sabah'ın video mesajları dev ekrandan gösterildi.

Zeynep Nemutlu ve M. Fatih Yücel çiftinin nikahını Keçiören Belediye Başkan Tugut Altınok kıyarken, şahitliklerini ise BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, TBMM Başkan Vekillerinden Nevzat Pakdil, Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili Rıdvan Güleç ve İyi Parti Antalya Milletvekili Uğur Poyraz yaptı.

Genç çifte ömür boyu mutluluklar dileyen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici "Hasan kardeşim okuldan arkadaşımdır. Çok değer verdiğim çok saygıdeğer bir dostumdur. Böylesine anlamlı ve mutlu bir günde Hasan kardeşimin oğlu Fatih'in nikahında şahit olarak yer almak beni ziyadesiyle mutlu etmiştir. İnşallah bu nikahın hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, pırıl pırıl parlayan genç çiftimize ömür boyu mutluluklar diliyorum" dedi. Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ise' "Her nikah iki farklı aileyi akraba yapan önemli bir akittir. İnşallah bu nikah ile birlikte vatana millete insanlığa faydalı sağlıklı nice nesiller gelmesini Yüce Allah'tan temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. Nikahın ardından toplu fotoğraflar çekildi. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu dua etti. Törende sanatçı Tuğba Gültekin sahne alarak şarkılarını davetliler için seslendirirken, TRT Sanatçılarından Bahadır Özüşen'in sahne almasıyla devam etti.