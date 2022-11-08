Hasankeyf nerede, hangi ilde? Hasankeyf Gercüş tüneli açıldı mı, kaç kilometre (km)?

Batman'ın Hasankeyf ile Gercüş ilçeleri arasındaki bağlantıyı sağlamak amacıyla 2019 yılında yapımına başlanan çift yönlü bin 276 metre uzunluğundaki Hasankeyf Tüneli ve bağlantı yolları Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla açılışı yapıldı.

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde, Ilısu Baraj gölü sahasında kalan Hasankeyf-Gercüş kara yolunu birbirine bağlayacak olan çift yönlü toplam bin 276 metre uzunluğunda tünelin yapımına 2019 yılında başlandı. 9 Eylül 2019'da tünelde 6 aylık çalışmaların sonucunda "ışık göründü" töreni yapıldı. Yatırım bedeli 910 milyon lira bulan ve 2,5 yılda tamamlan Hasankeyf ve Gercüş arasındaki bağlantıyı sağlayan Hasankeyf tüneli ve bağlantı yolunun hizmete girmemesiyle hem yakıttan hem de zamandan tasarruf sağlanacak, bölge ulaşımı konforu ve kalitesi artacak.