Hasankeyf nerede, hangi ilde? Hasankeyf Gercüş tüneli açıldı mı, kaç kilometre (km)?

Bugün açılışı yapılan Hasankeyf tüneli, Midyat ile arasındaki yolun 3 kilometre daha kısalmasına neden oldu. Yapımı tamamlanan tünelin açılışına katılmak üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Batman'a geldi. Yaşanan gelişmelerin ardından "Hasankeyf nerede, hangi ilde tüneli kaç km?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Hasankeyf tüneli konumu ve hakkında merak edilen o detaylar.
Batman'ın Hasankeyf ile Gercüş ilçeleri arasındaki bağlantıyı sağlamak amacıyla 2019 yılında yapımına başlanan çift yönlü bin 276 metre uzunluğundaki Hasankeyf Tüneli ve bağlantı yolları Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla açılışı yapıldı.
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde, Ilısu Baraj gölü sahasında kalan Hasankeyf-Gercüş kara yolunu birbirine bağlayacak olan çift yönlü toplam bin 276 metre uzunluğunda tünelin yapımına 2019 yılında başlandı. 9 Eylül 2019'da tünelde 6 aylık çalışmaların sonucunda "ışık göründü" töreni yapıldı. Yatırım bedeli 910 milyon lira bulan ve 2,5 yılda tamamlan Hasankeyf ve Gercüş arasındaki bağlantıyı sağlayan Hasankeyf tüneli ve bağlantı yolunun hizmete girmemesiyle hem yakıttan hem de zamandan tasarruf sağlanacak, bölge ulaşımı konforu ve kalitesi artacak.
Tünelin açılmasıyla Hasankeyf-Midyat yolu ise 3 kilometre daha kısaldı. Yapımı tamamlanan tünelin açılışına katılmak üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Batman'a geldi.
Hasankeyf tüneli şantiyesini ziyaret ederek işçilerle bir araya geldi. Ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantı ile Hasankeyf tüneli ve bağlantı yollarının açılışı yapıldı.
Açılışta konuşan Başkan Erdoğan, "39.4 kilometrelik yolun bugün yaptığımız tünelle birlikte bağlantı yolları tamamlanmıştır. Yaklaşık 2.5 yılda 910 milyon liralık yatırım tutularıyla Hasankeyf'imize kazandırılan tünelin hayırlı olmasını diliyorum. Biz hükümet olarak kendi üzerimize düşeni yapma gayretindeyiz. Ülkemizi ve özellikle bölgemizi, varlık içinde yokluğa muhtaç edenlerin derdi biz değiliz. Onların karanlık odakların peşindeler. Bizim derdimiz Türkiye'nin dünyanın en gelişmiş ilk 10 ülke arasına çıkarmak.
Türkiye'nin asırlık kayıplarını 20 yılda tamamlarken, çok daha büyük hedeflerin altyapısını hazırlıyoruz. Ilısu barajı sizlerin gözleri önünde gerek Batman, gerek Mardin, sizlerin iç içe olduğu dev bir baraj. Şimdi bu güzel tünelle bu viyadükle bu güzel şehirlerimizi birbirine bağlıyoruz. Batman çok bedel ödedi, Mardin çok bedel ödedi. Bu bedelleri verdiğimiz mücadeleyle bitirdik" dedi.