Hasankeyf Nerede? Hasankeyf Nereye Bağlı, Hangi İlde Ve Nasıl Gidilir?

529 km2 yüzölçümüne sahip olan Hasankeyf'in ortalama deniz seviyesine göre yükseltisi 500 metredir. Bir ilçe olarak da bilinen Hasankeyf içerisinde toplamda 2 mahalle yer alıyor. Yıllardır ziyaretçi akınına uğrayan Hasankeyf hakkında merak edilen pek çok konu bulunuyor. Örneğin Hasankeyf nerede sorusu sıklıkla aratılıyor. Peki, Hasankeyf nereye bağlı, hangi ilde ve nasıl gidilir? Konu ile ilgili tüm detaylar için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Hasankeyf Nerede?

Hasankeyf nerede hangi şehirde sorusunun yanıtlarını sizin için derledik. Hasankeyf, Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu bölgesinde yer alan Batman ilinde yer alıyor. İlçenin il merkezliğine uzaklığı ise 39 km olarak biliniyor. Hasankeyf aynı zamanda Beşiri ve Gercüş ilçeleri, Mardin'in Dargeçit, Siirt'in ise Eruh ve Kurtalan ilçeleri ile komşudur.

Hasankeyf, kayalara oyulmuş konutları nedeni ile Süryanice 'de kifo kelimesinden türetilmiştir. Kifo, kaya anlamını taşıyor. Bu nedenle Kifos, Cepha, Ciphas gibi isimlerle bahsedilen Hasankeyf, Mağaralar Şehri ve Kayalar kenti anlamına gelen Hısnı Keyfa olarak adlandırılıyordu. Osmanlı Dönemi'nde Hısnı Keyfa adı zamanla Hısnıkeyf'e dönüşmüştür. Halk arasında ise şimdiki adı olan Hasankeyf adını almıştır.

Hasankeyf'e Nasıl Gidilir?

Hasankeyf ilçesini ziyaret etmek istiyorsanız, toplu taşıma araçlarını tercih edebilirsiniz. Merkezde kentin pek çok farklı bölgesinde çeşitli ulaşım alternatifleri bulunuyor. Farklı noktalarda minibüs hatları da merkezde yer alıyor.

Ayrıca dilerseniz bölgeye özel araç ile de ulaşım sağlayabilirsiniz. Üstelik Batman'daki komşu ilçelerden de Hasankeyf'e kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Batman Havalimanı'ndan Hasankeyf'e de ulaşım sağlamak mümkün. Özel araç ile 1 buçuk saat ila 2 saat gibi bir sürede Hasankeyf'e varabilirsiniz.