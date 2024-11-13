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Giriş Tarihi: 13.11.2024 12:48 Son Güncelleme: 13.11.2024 13:11

Hasarlı binada erkek cesedi bulundu

Malatya’da, depremlerde hasar alan bir binada 30 yaşında erkek cesedi bulundu.

Tahir ÖZÇELİK Tahir ÖZÇELİK
Hasarlı binada erkek cesedi bulundu

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Çukurdere Mahallesi'nde devriye atan mahalle bekçileri bölgede bulunan ve depremde hasar alan bir apartmanın üçüncü katında erkek cesedi buldu. Bekçilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni bilgilendirmesiyle olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları inceleme de şahsın 30 yaşındaki Burak Alpay olduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine yakın bir noktada ikamet ettiği öğrenilen Burak Alpay'ın cenazesi cumhuriyet savcısı ile polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı.

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Hasarlı binada erkek cesedi bulundu
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