Hasbinallahü ve nimel vekil, kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim'de geçen dualardan biridir. Pek çok kişi bu duanın ne anlama geldiğini merak etmektedir. Bu yazımızda sizler için hasbinallahü ve nimel vekil ne demek, hasbinallahü ve nimel vekil Türkçe anlamı, Arapça yazımı nasıldır gibi soruların yanıtlarını araştırdık ve yazımızın içerisinde konuyla ilgili tüm detayları paylaştık.

Hasbinallahü Ve Nimel Vekil Ne Demek?

Pek çok kişi farkına varmadan hasbinallahü ve nimel vekil duasını söylemektedir. Kuran-ı Kerim'de çok sayıda dua bulunmaktadır. Hasbinallahü ve nimel vekil duası da Kuran'da bulunan dualardan biridir. Duanın kısa oluşu söylenmesini ve ezberlenmesini kolaylaştırmaktadır. Hasbinallahü ve nimel vekil duasının ne anlama geldiği merak edilen konular arasındadır. Hasbinallahü ve nimel vekil Türkçe anlamı: "Allah bize yeter ve o ne güzel vekildir." Şeklindedir. Dua olarak okunduğunda abdest alınmasına gerek yoktur.

Hasbinallahü Ve Nimel Vekil Arapça Yazımı Nasıldır?

Hasbinallahü ve nimel vekil duasının okuması, kişilerde iç huzurun oluşmasına vesile olmaktadır. Bu dua özellikle sıkıntı zamanlarda, dara düşüldüğünde okunmaktadır. Yardımın yalnızca Allah'tan geldiğini ve ona sığınılması gerektiğini hatırlatan önemli bir duadır. Hasbinallahü ve nimel vekil Arapça yazımı: "hasbunallahü ve nimel vekil nimel mevla ve nimen nasiyr" şeklindedir.