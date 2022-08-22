SON DAKİKA: Haşema ile havuza girmek isteyen kadınları engellemişlerdi! Skandal olayda flaş gelişme





İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Dikili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, olayla ilgili hazırlanan iddianame kabul edildi. İddianamede, 'Site yönetimi tarafından herhangi bir bilimsel ve tıbbi gerçeklik barındırmamasına rağmen, sağlık açısından tehlike oluşturduğu bahanesiyle haşema ile havuza girilmesinin engellendiği ve bu karar dinsel boyutta toplumun bir kesimine karşı ayrımcılık amacı taşıdığının aşikar olduğu' belirtildi. Hazırlanan iddianamede, şüpheli H.G.'nin Doktorlar ve İşadamları sitesinin üyesi olmakla birlikte, dosya dahilinde bulunan video kaydındaki gözlüklü kişi olduğu ve müştekinin haşema ile havuza girmesine doğrudan sözlü müdahale ile engel olduğu, şüpheli M.D.'nin sitenin yönetim kurulu başkan yardımcısı olduğu, bununla birlikte şüpheli İ.Y.'nin ise site yönetim kurulu başkanı olduğu ve müştekinin haşema ile havuz girmesini hem doğrudan sözlü müdahalede bulunarak hem de hukuka aykırı amaç taşımasına rağmen alınan yönetim kurulu kararını uygulamak suretiyle engel oldukları kaydedildi.