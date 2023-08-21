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Giriş Tarihi: 21.8.2023 18:06 Son Güncelleme: 21.8.2023 18:19

Hasgül ailesi otomobili satıp otobüsle dönerken hayatını kaybetti

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında eşi ve çocuğu ile birlikte hayatını kaybeden Bahçelievlerspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Hakan Hasgül'ün cenazesi Yenibosna Merkez Camii'nde Salı günü öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kayabaşı mezarlığında babasının yanında aldığı mezarda toprağa verilecek.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Hasgül ailesi otomobili satıp otobüsle dönerken hayatını kaybetti

Yozgat'ın Sorgun İlçesinde Sivas'tan İstanbul'a ailesi ile birlikte gelirken feci kazada eşi ve oğluyla birlikte hayatını kaybeden Hakan Hasgül'ün cenazesi İstanbul'a getirildi.

İstanbul'daki Bahçelievlerspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu ve Yeniden Refah Partisi Yönetim Kurulu Üyesi olan Hakan Hasgül Memleketi Sivas'tan dönüşünde, Yozgat'ın Sorgun ilçesinde meydana gelen, 12 kişinin yaşamını yitirdiği, 18 kişinin yaralandığı otobüs kazasında; Hakan Hasgül ile birlikte eşi Züheyla ve üç çocuğundan oğlu Eymen Kadir'in de vefat etti.

Bir kız 5 erkek çocuk babası olan Hakan Hasgül'ün, kazadan yaralı kurtulan iki çocuğundan birinin durumunun da ağır olduğu, diğerinin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı, bir çocuğunu da basket kursu olduğu için bir gün önce gönderdiği öğrenildi.

BABASININ YANINDAKİ ALDIĞI MEZARDA TOPRAĞA VERİLECEK

Kazada hayatını kaybeden Hakan Hasgül'ün Yenibosna Merkez Camii'nde Salı günü öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından geçen yıl Kabayabışı mezarlığında babasının yanından aldığı mezarda torağa verilerek son yolculuğuna uğurlanacağı kaydedildi.

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Hasgül ailesi otomobili satıp otobüsle dönerken hayatını kaybetti
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