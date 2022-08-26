Hashtag Nedir? Telefonda ve Bilgisayarda Hashtag İşareti Nasıl Yapılır, Ne İşe Yarar?

Günden güne gelişen teknolojiyle beraber tüm bilgilere ulaşımın kolaylığı da artmış oldu. Artık merak ettiğimiz en zor konular hakkındaki bilgilere bile internet ortamında rahatlıkla ulaşım sağlayabilmekteyiz. Bu biz insanlar için gerçekten çok iyi bir avantaj durumunda. İnternet kullanıcıları arasında bakıldığında da en çok merak edilen araştırma konularından biri de hashtag işaretinin ne anlama geldiği olmuştur. Yazımızda bizler de hashtag nedir, telefonda ve bilgisayarda hashtag İşareti Nasıl Yapılır, ne işe yarar gibi konular hakkında açıklamalar yaparak sizleri bilgilendirmeyi amaçladık. Yazımızı okumaya devam ederek bu bilgilere ulaşabilirsiniz.

Hashtag Nedir?

Hashtag veya heştek, Türkçe'de anlam olarak diyez etiketi olarak açıklanmıştır. Hashtag birçok mikroblog ya da sosyal ağlarda bir sözcük ya da sözün başına diyez işareti eklenerek oluşturulur. Mikroblog ve Facebook, Google Plus, Instagram, Twitter ve benzeri sosyal ağ platformlarında "#" eklenerek oluşturulan bağlantılar, anlık bilgileri bir etiket halinde kategorize eder ve kitlelere kolay ulaşımı sağlar. Oluşturulan bu etikete giren kullanıcılar bu konu hakkında diğer gönderilere ulaşabildiği gibi kendisi de bu etiketi kullanarak paylaşım yapabilir.

Hashtag Nasıl Yapılır?

Hashtag işaretinin nasıl yapıldığı hakkında çoğu kişi tam olarak bilgi sahibi olmayabiliyor. Hashtag işareti akıllı telefonların klavyedeki semboller bölümünde bulunmaktadır. Bilgisayarda ise Hashtag işaretini kullanmak isteyenler ise klavyeden "Alt Gr+3" tuşlarını aynı anda tuşlarlarsa kolayca yapabileceklerdir.