Haberler Yaşam Haberleri “Hasımlarımıza bizi satıyorsunuz” kavgası: 2 ölü
Giriş Tarihi: 21.7.2023 10:05 Son Güncelleme: 21.7.2023 10:30

“Hasımlarımıza bizi satıyorsunuz” kavgası: 2 ölü

Adana'da 15 gün önce Aydın Daş (53) ile Adnan Omay’ın (40) tabancayla öldürülmesi olayı ile ilgili 5 şüpheli yakalanarak tutuklandı.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
“Hasımlarımıza bizi satıyorsunuz” kavgası: 2 ölü

6 Temmuz günü saat 19.00 sıralarında Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi'nde meydana gelen olayda aralarında husumet bulunan Aydın Daş ile kayınbiraderi Mehmet Omay (36), telefonda tartıştı.

Bunun üzerine Omay ile ağabeyi Adnan Omay, yeğeni Muhammet Yılmaz Omay (21) ve arkadaşı Emrah Silindir (43), Daş'ın evinin bulunduğu sokağa gitti.

Omay ile beraberindekiler, Daş ve yeğenleri Kemal Daş (27), Baran Özgül (27) ile Zülfü Barış Özgül (22) ile karşılaşınca kavga çıktı. Taraflar, kısa süren arbedenin ardından birbirlerine tabancalarla ateş açtı. Aydın Daş ile Adnan Omay çeşitli yerlerinden yaralandı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, hastaneye kaldırılan Daş ile Omay, hayatını kaybetti.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Kavgayı başlatan telefon konuşmasında Mehmet Omay'ın, Aydın Daş'a, "Siz bizim hasımlarımızla iş birliği yapıp, bizi satıyorsunuz" dediği, bunun üzerine küfürleştikleri ortaya çıktı. Şüphelilerin adreslerini belirleyen polis, eş zamanlı baskın yaptı ve olaya karıyan 5 kişiyi gözaltına aldı. Olayda kullanılan 6 tabanca ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

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“Hasımlarımıza bizi satıyorsunuz” kavgası: 2 ölü
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