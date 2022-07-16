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Giriş Tarihi: 16.7.2022 15:37 Son Güncelleme: 16.7.2022 15:56

Hasköy mezarlığındaki tahribatı İstanbul Valiliği onarıyor

İstanbul Hasköy’deki Musevi Mezarlığı'nda  tahrip edilen mezar taşlarının yeniden yaptırılması için İstanbul Valiliği çalışma başlattı. Mezarlığa gelen görevliler ölçü aldılar. Mezarların önümüzdeki günlerde onarılacağı kaydedildi

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Hasköy mezarlığındaki tahribatı İstanbul Valiliği onarıyor

Hasköy Yahudi Mezarlığı'ndaki bir çok mezar taşının tahrip edildiği kamuoyunda yankı uyandırdı. Güvenlik görevlisinin fark etmlesiyle birlikte birçok mezarın tahrip edildiğini fark edildi. Görevlinin haber vermesi üzerine gelen polis, 81 mezarın zarar gördüğünü tespit etti. İstanbul Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yapılan araştırma ve güvenlik kameralarının incelenmesi sonrasında yaşları 13-14 arasında 5 çocuğun mezar taşlarını tahrip ettiği tespit etti.

Çocuklar gözaltına alındıklarında verdikleri ifadelerinde toplarının mezarlığa kaçtığını ve mezarda oynarken taşları kırdıklarını söylediler.
İstanbul Valiliği ise tahrip edilen mezar taşlarının yeniden yaptırılması için çalışma başlattı. Mezarlığa gelen iki Valilik görevlisi taşları kırılan mezarlarda ölçü aldı.

Bu arada mezarların 18 yaşından küçük Y.Y, Y.B.G, K.G, H.S.Ç. ve H.R.E. tarafından tahrip edildiği tespit edilmişti. Gözaltına alınan çocuklardan 3'ü 12 yaşından küçük oldukları için serbest bırakıldı. 2 çocuk ise adliyeye sevk edildi.

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Hasköy mezarlığındaki tahribatı İstanbul Valiliği onarıyor
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