Haşlanmış Patatesle Ne Yapılır? Akşam Yemeği ve Kahvaltı İçin Haşlanmış Patatesten Neler Yapılabilir?

Haşlanmış patates, patatesin en kolay tüketilebilir türlerinden biridir. Hem kahvaltılarda hem de akşam yemeklerinde tercih edilebilir. Yaklaşık 20 dakikada hazır olan haşlanmış patates zaman açısından da oldukça pratiktir. Haşlanmış patatesin nasıl tüketilebileceği konusu ise patatesi sofrasında ağırlamak isteyenlerin gündemi arasındadır. Haşlanmış patatesle ne yapılır, akşam yemeği ve kahvaltı için haşlanmış patatesten neler yapılabilir diye merak edenler alternatif lezzetli yemek arayışında olanlardır.

Haşlanmış Patatesle Ne Yapılır?

Haşlanmış patatesin en sık tüketilen hali şüphesiz patates salatasıdır. Haşlanmış patates, soğan, maydanoz, limon suyu, zeytinyağı, tuz, karabiber ve kırmızı biber ile lezzetli bir salata hazırlayabilirsiniz.

Haşlanmış patates ile hazırlayabileceğiniz bir diğer çeşit yiyecek ise patates püresidir. Haşlanmış patatesleri ezip, tereyağı ve sütle karıştırarak yumuşak bir püre yapabilirsiniz.

Patatesli börek de haşlanmış patatesle hazırlayabileceğiniz en lezzetli tariflerden biridir. Haşlanmış patatesleri ezip peynir ve baharatlarla karıştırabilirsiniz. Yufkaya sarıp börek yaparak fırında pişirin.

Patatesli omlet yapmak da bir diğer alternatifler arasındadır. Haşlanmış patatesleri dilimleyerek, soğan ve biberle kavurun. Üzerine çırpılmış yumurta dökün ve omlet şeklinde pişirin. Böylece patatesli omletiniz hazır olacaktır.

Patatesleri ezip yumurta ve baharatlarla karıştırın. Küçük köfteler yapıp galeta ununa bulayın ve kızartın. Lezzetli patates köfteler elde edebilirsiniz.

Akşam Yemeği ve Kahvaltı İçin Haşlanmış Patatesten Neler Yapılabilir?

Kahvaltı için haşlanmış patatesle birçok yiyecek hazırlayabilirsiniz. Patatesli omlet, gözleme ve börek bunların başındadır. Haşlanmış patatesleri ince dilimleyip tost ekmeğinin arasına patates, peynir ve diğer malzemeleri ekleyerek tost makinesinde pişirerek patatesli tost hazırlayabilirsiniz.

Haşlanmış patatesleri tavada tereyağında kızartıp üzerine yumurta kırıp baharatlarla tatlandırarak patatesli yumurta da hazırlayabilirsiniz.

Akşam yemeğinde ise haşlanmış patates ile çeşitli yemekler hazırlayabilirsiniz. Bunlardan en çok tercih edilenlerinden biri patatesli tavuklu sotedir. Tavukları ve sebzeleri soteleyin. Haşlanmış patatesleri küp küp doğrayıp tavaya ekleyip baharatlarla lezzetlendirerek lezzetli bir akşam yemeği hazırlayabilirsiniz.

Patatesli fırın kebabı hazırlamayı da tercih edebilirsiniz. Haşlanmış patatesleri et ve sebzelerle birlikte fırın tepsisine koyun. Üzerine biraz su ekleyin ve fırında pişirin. Böylece patatesli fırın kebabınız hazır olacaktır.