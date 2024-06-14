Haşlanmış Tavuk Buzluğa Atılır Mı? Pişmiş Tavuk Dondurulur Mu?

Günlük hayatın yoğun temposunda planlı yemek pişirmek her zaman kolay olmayabilir. Bu durum, pişirilen yemeklerin bir kısmının arta kalmasına ve israf edilmesine yol açabilir. Özellikle tavuk eti besin değeri yüksek bir protein kaynağı olması sebebiyle sıkça tercih ediliyor. Fakat pişmiş veya haşlanmış tavuğu her zaman taze tüketmek mümkün olmayabilir. Bu gibi durumlarda haşlanmış tavuk buzluğa atılır mı, pişmiş tavuk dondurulur konularını bilmek yemeğimizi doğru koşullarda muhafaza etmemizi sağlayacaktır.

Haşlanmış Tavuk Buzluğa Atılır mı?

Evet, haşlanmış tavuk buzluğa atılabilir. Hatta bu, tavuğu uzun süre taze tutmak için en ideal yöntemlerden biridir.

Pişmiş Tavuk Ne Kadar Süre Dondurulabilir?

Pişmiş tavuk, buzdolabında 3-4 gün, buzlukta ise 2 ila 6 ay arasında saklanabilir. Dondurulan tavuğun dokusu ve lezzeti, dondurma süresi uzadıkça biraz değişebilir. Bu nedenle, en iyi lezzet için 2-3 ay içinde tüketmeniz tavsiye edilir.

Dondururken Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?