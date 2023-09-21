Haberler Yaşam Haberleri Haşlanmış Yumurta Besin Değeri - Haşlanmış Yumurtada Ne Kadar Protein Var, Karbonhidrat Var Mı?
Giriş Tarihi: 21.9.2023 10:54 Son Güncelleme: 21.9.2023 10:54

Haşlanmış Yumurta Besin Değeri - Haşlanmış Yumurtada Ne Kadar Protein Var, Karbonhidrat Var Mı?

Haşlanmış yumurta besin değeri oldukça yüksek gıdalar arasındadır. Hem yetişkinlerin hem de çocukların günlük olarak tüketmeleri gereken gıdalar arasında bulunur. Ancak diyet yapanlar ve yumurtaya karşı alerjisi olan kişilerin tüketmeden önce bilmesi gereken birtakım faktörler de vardır. Bunlardan birisi de kalori gibi değerleridir. Haşlanmış yumurtada ne kadar protein var, karbonhidrat var mı sorularının yanıtları önem taşır.

Haşlanmış Yumurta Besin Değeri - Haşlanmış Yumurtada Ne Kadar Protein Var, Karbonhidrat Var Mı?

Haşlanmış yumurta besin değeri birçok gıdaya göre daha yüksektir. Bundan dolayı uzmanlar çocuklar ve yetişkinler tarafından tüketilmesi gerektiği üzerinde durur. Yumurtanın besin değeri pişirim yöntemine göre farklılaşabilir. Genelde haşlanmış olarak tüketildiği için haşlanmış yumurtanın değeri kişilerin bilmek istediği konular arasına girer. Haşlanmış yumurtada ne kadar protein var, karbonhidrat var mı sorularının yanıtı yazımızın devamında.

Haşlanmış Yumurta Besin Değeri

Kahvaltıların vazgeçilmezleri arasında yer alan haşlanmış yumurta birçok bakımdan önemli faydaları ile öne çıkar. Protein yönü ile zengin olsa da kalorisinin yüksek olması da kişileri tüketmeden önce araştırmaya itmektedir. Özellikle diyet yapan kişilerin haşlanmış yumurta kalorisini çok iyi bilmesi gerekiyor. Ancak bu değerler yumurtaların boyutlarına göre değişir. Haşlanmış yumurtanın besin değerleri hakkında şunları söylemek mümkündür:

  • Karbohidrat değeri 03 gram kadardır.
  • Protein değeri 6,2 gram kadardır.
  • Yağ değeri ise 5,4 gram kadardır.
  • Kalori değeri de 74,5'tir.

Bu değerler dikkate alınarak diyet sırasında da tüketilebilir. Kilo problemi yaşamak istemeyen kişilerin de günde belirli miktarın üzerine çıkmaması gerekir.

Haşlanmış Yumurtada Bulunan Vitaminler

Haşlanmış yumurta özellikle çocukluk döneminde tüketilmesi gereken bir gıdadır. Vücut geliştirme işlemini uygulayan kişiler protein içermesinden dolayı yumurtaya karşı özel bir ilgi duymaktadır. İçerisinde bulunan A, D, B2, B6, B12, E ve K vitaminleri bakımından son derece zengin olduğunu da söylemek mümkün olmaktadır.

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Haşlanmış Yumurta Besin Değeri - Haşlanmış Yumurtada Ne Kadar Protein Var, Karbonhidrat Var Mı?
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