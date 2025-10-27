Haberler Yaşam Haberleri Hasmını sokak ortasında bıçakladı
Çanakkale bu sabaha korkunç bir cinayete uyandı. Mert Kaan K., sokak ortasında karşılaştığı hasmını defalarca bıçaklayarak öldürdü.

Korkunç olay, saat 06.20 sıralarında Barbaros Mahallesi Sarıçay Caddesi No: 3 önünde meydana geldi. Sabah saatlerin de işe giden vatandaşlar yerde kanlar içinde yatan bir şahıs görünce hemen polise haber verdi. Olay yerine kısa sürede çok sayıda polis ve sağlık ekipleri ulaşırken aşırı derecede alkollü olan 24 suçtan sabıkalı olduğu belirlenen Mert Kaan K. (27) elindeki bıçak ile Serkan Tüce'yi bıçakladığını söyledi.

112 ekipleri, göğüs ve sırt bölgesinden defalarca bıçaklanan iki çocuk babası Serkan Tüce'nin hayatını kaybettiğini belirledi. 43 yaşındaki Tüce'nin de 12 suç kaydı olduğu belirlendi. Gözaltına alınan Mert Kaan K. İlk ifadesinde Serkan Tüce ile uzun süredir hasım olduklarını sokakta karşılaştıklarını ve alkolünde etkisiyle kendisini bıçakladığını söyledi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

