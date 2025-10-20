Hasret Akkuzu’nun cansız bedeni Adli Tıp Kurumuna gönderildi

Alınan bilgilere göre, Kızılbel Köyü'nde yaşayan Hasret Akkuzu, 5 gün önce evinden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Ailenin kayıp ihbarı üzerine jandarma ekipleri bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı. Aramalar devam ederken, Koramanlar mevkiinde bulunan bir su kuyusunda kadın cesedi gören vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, cesedi kuyudan çıkararak Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırdı. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından, cesedin Hasret Akkuzu'ya ait olduğu, babası ve dayısı tarafından teşhis edildi.

Genç kızın ölümüyle ilgili cinayet mi işlendi yoksa intihar mı ettiği yönündeki sorular yanıt bekliyor. Hasret Akkuzu'nun fiziksel veya cinsel şiddete maruz kalıp kalmadığının belirlenebilmesi için cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Soruşturma kapsamında henüz herhangi bir gözaltı işlemi yapılmadığı, savcılık ekiplerinin olayla ilgili tüm ihtimalleri titizlikle değerlendirdiği öğrenildi.

Öte yandan, Ceset bulunmasının ardından daha detaylı incelemesi için Ankara'ya Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, kızın bulunduğunda üzerinde iç çamaşır ve altında eşofman varmış. Ailesi köyde, olayın cinayet mi yoksa intihar mı bilinmiyor. Şu ana kadar jandarma tarafından bir gözaltı süreci yok. Bu arada 16 yaşında bulunan Hasret Akkuzu'nun Açık öğretim 2'nci sınıf öğrencisi olduğu öğrenilirken, Çaycuma OSB Sanayi Bölgesi'nde tekstil fabrikasında çalıştığı bildirildi.