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Giriş Tarihi: 12.8.2022 16:07 Son Güncelleme: 12.8.2022 16:22

Hasta bebek üzerinden yardım bahanesiyle vurgun yaptı

Bursa’da SMA tip-2 hastası 2 yaşındaki Sefa Arput’un adını ve broşürlerini kullanan Gökhan A. Küçük çocuğa yardım toplama bahanesiyle vurgun yaptı. Ailenin dikkatiyle ortaya çıkan olayda, dolandırıcı, kaçmaya çalışırken kıskıvrak yakalandı.

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Hasta bebek üzerinden yardım bahanesiyle vurgun yaptı

Bursa'da yaşayan Arput ailesinin 2 yaşındaki oğulları Sefa Arput, SMA tip-2 hastalığıyla mücadele ediyordu. Tedavisi için yurt dışında ameliyat olması gereken ve bu ameliyat için maddi desteğe ihtiyacı olan minik bebek, akıl almaz bir dolandırıcılık oyununa alet edildi. Gökhan A. Bursa'nın en işlek caddelerinde minik Sefa'nın fotoğraflarını kullanarak yardım toplamaya başladı. Arput ailesinin bir yakını, akrabası olan Sefa'nın fotoğraflarını görmesi üzerine durumu aileye bildirdi. Aile, Gökhan A'ya ulaşarak bebeğe yardım etmek istediklerini söyledi. Gökhan. Ailenin belirttiği adrese buluşmaya gittiği sırada hastalığını istismar ettiği bebeğin ailesiyle karşılaştı. Durumdan şüphelenen dolandırıcı kaçmaya çalışırken aile üyeleri ve çevredeki vatandaşların yardımıyla kıskıvrak yakalandı.

PARA TOPLAYIP ÇANTAYA DOLDURDU

Yaşanan şoke edici dolandırıcılık olayıyla ilgili açıklamalarda bulunan Sefa bebeğin annesi Rabia Arput, 'Bir yakınımız aradı. Odunluk metro istasyonunun orada efa için yardım toplanıyor bilginiz var mı? Bir stant kuruldu mu, Gökhan diye bir gönüllünüz var mı?' dedi. Böyle bir gönüllümüz olmadığını söyledim. Yardım yapacağımızı söyleyerek o kişiye ulaştık. Daha sonra bu şahıs bizden yardımı almaya geldi. Benim Sefa'nın annesi olduğumu öğrenince kaçmaya çalıştı. O sırada polisler geldi ve gözaltına aldı. Daha sonra da serbest kaldığını öğrendik" dedi.

EŞİ ARAYIP TEHDİT ETMİŞ

Yakalanıp serbest bırakılan şüphelinin eşinin kendisini telefonla aradığını belirten Rabia Arput, "Size Ali Cengiz oyunları yapacağım. Size bunu ödeteceğim' diyerek tehdit etti. Sonra bu şahıs suçunu itiraf etti. Ben Sefa'nın 300-500 TL'sini aldım lütfen şikayetçi olmayın dedi. Ses kayıtları, mesajlar hepsi polise verildi. Sonuna kadar şikayetçiyiz ve peşini bırakmayacağız" diye konuştu.

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Hasta bebek üzerinden yardım bahanesiyle vurgun yaptı
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