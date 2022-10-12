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Giriş Tarihi: 12.10.2022 21:45 Son Güncelleme: 12.10.2022 21:50

İzmir'de hasta taşıyan midibüs devrildi: 2'si ağır 9 yaralı

İzmir'in Selçuk ilçesinde, kanser tedavisi gören hastaları taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 9 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi

İHA
İzmir’de hasta taşıyan midibüs devrildi: 2’si ağır 9 yaralı

Kaza, saat 16.00 sıralarında İzmir Aydın Otoyolu Selçuk Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın istikametinden İzmir istikametine seyir halinde olan ve kanser tedavisi gören hastaları taşıyan Mustafa E. (53) idaresindeki midibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu kontrolden çıktı. Önce refüje çıkan araç daha sonra yan yatarak devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri yaralılara kaza yerinde ilk müdahaleyi yaptı.

9 KİŞİ YARALANDI

Kaza sonucu devrilen midibüsün içerisinde bulunan 9 kişinin yaralandı. Kimlik bilgilerinin henüz tespit edilemediği öğrenilen yaralıların, sağlık ekipleri tarafından ambulansla çevre hastanelere sevk edildiği öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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İzmir'de hasta taşıyan midibüs devrildi: 2'si ağır 9 yaralı
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