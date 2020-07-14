Hasta ve bela görüldüğünde korunmak için okunacak dua! Hastalığa ve belaya karşı okunacak dua

Hastalıklardan, kazalardan ve belalardan Allah'a sığınmak için okunan bazı dualar vardır. Bu tehlikelere karşı korunmak isteyenler için bazı dualar önerilmiştir. Hadis kaynaklarında yer alan bilgiye göre aşağıda yer alan duayı kim hasta bir kişi gördüğünde ya da belaya uğrayan birisini gördüğünde okursa o hastalık ve bela ile karşılaşmayacağı belirtilmiştir.

HASTA, KAZA VE BELA GÖRÜLDÜĞÜNDE OKUNMASI GEREKEN DUA

Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) derde düşen birisini gören kimse şu duayı okumasını buyurmuştur;

Okunuşu:

''Elhamdülillâhillezî âfânî mimmebtelâke bihî ve feddalenî alâ kesîrim mimmen halega tefdîylâ"

Anlamı:

Sana verdiği beladan bana afiyet veren ve beni yarattıklarından birçoklarına karşı üstün kılan Allah'a hamd olsun '' derse o bela ne olursa olsun bunu söyleyen kişi yaşadığı müddetçe ondan afiyete kavuşturulur. (Tırmizi, Fazlu'd-dua 38 no: 3431)