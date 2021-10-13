‘Hastalarımız aşı olmadıklarına pişman’

TEKİRDAĞ
Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi
Başhekimi Dr. Lütfi Çağatay
Onar, salgınla mücadele konusunda en önemli silahın aşı olduğunu söyledi. Onar, yoğun bakımda yatan hastaların yüksek oranda aşısız kişiler olduğuna dikkati çekerek "İlk olarak aşılanmamış kişiler bireysel pişmanlık yaşıyor. Ailelerini ve toplumdaki diğer insanları da riske attıkları için ayrı bir vicdani sorumlulukları var. Aşılanmış olsa hastalığı hafif atlatabilecek kişilerin hayatını kaybetmesi, yakınları ve toplum için ciddi kayıplar oluyor. Aşısız olarak yoğun bakıma yatırdığımız hastaların istisnasız hepsi 'Keşke aşı olsaydık' diyor" dedi. Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Mutlu Mercan
ise "Hastalarım aşı yaptırmadığı için pişman olduğunu söylüyor. Nefes alamadığı, hava açlığı yaşadığı için bunu söylüyor. Hasta yakınları da keşke babamı, annemi, kardeşimi zorlasaydım da aşı yaptırsaydık diyor. Lütfen Türk hekimlerine güvenin ve aşınızı olun" diye konuştu.