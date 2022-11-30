Hastaların Kaptan Abla’sı

Akşehir ilçesinde yaşayan Keziban Salih Doluküp evli ve 2,5 yaşında bir kız çocuğu annesi. 15 yıldır sağlık sektöründe görev yapan Doluküp, yaklaşık 7 yıldır da ilçede ambulans kullanıyor. Araç kullanmayı çocukluğundan beri çok sevdiğini belirten Doluküp, ambulansa da özel bir ilgisinin olduğunu söyledi. İşini çok severek yaptığını belirten Doluküp, aracın temizliğini de yapıyor, motorunu da kontrol ediyor.





İLÇENİN 'KAPTAN ABLA'SI

İlçedekilerin de kendisine alıştığını belirten Keziban Saliha Doluküp, tecrübelerini SABAH'a anlattı. Trafikte zaman zaman sorunlar yaşadığını da belirten Doluküp, "Ambulans şoförü olmak istediğimi söyleyince ailem çok destek oldu. Evlendiğim zamanda aynı şekilde eşimde hep yanımda oldu. İşimi çok seviyorum. Her gün severek işime geliyorum.





Zaman zaman özelikle trafikte sıkıntılar yaşıyorum. Bayan olduğum için yol vermeme yada trafikte sıkıştırılma gibi sıkıntılar yaşıyorum. Ama ben işime bakıp hastamızı en kısa sürede hastaneye yetiştirmek için mücadele ediyorum. Ambulansa aldığımız bazı hastalar, 'Ambulansı sen mi kullanacaksın?' diye şaşırıyorlar. Ama nasıl sürdüğümü görünce tebrik ediyorlar. İlçedekiler beni 'Kaptan Abla' diye selamlıyorlar. Mutluyum. Uzun süre bu işimi severek yapacağım" dedi.





3 KADIN TEK AMBULASTA

Ambulansın tek kadın personeli Keziban Saliha Doluküp değil. Doluküp, Paramedik Saliha Gizem Gül ve ATT Lale Candan ile birlikte görev yapıyor. 3 kadın birlikte her türlü zorluğun üstesinden geldiğini söylüyor. ATT Lale Candan, "Keziban ile 7 yıldır birlikte görev yapıyoruz. Bugüne kadar birlikte hiçbir bıkıntı yaşamadık.





Hatta 3 bayan olunca daha rahat oluyoruz. Gittiğimiz vakalarda da bugüne kadar hiçbir sıkıntı yaşamadık. Keziban direksiyonda olunca kendimi güvende hissediyorum. Hiçbir şekilde tedirginlik yaşamıyorum. Daha dikkatli ve özverili". Paramedik Saliha Gizem Gül'de, "Keziban ile çalışmaktan dolayı çok mutluyum. Kadınların gücünü birlikte çalışarak gösterebiliyoruz. Buda bize cesaret veriyor. Çok memnunum. İnşallah bir sıkıntı yaşamadan böyle devam ederiz.