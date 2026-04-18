Hastalık havası aman dikkat!

Türkiye'de birkaç gündür etkili olan ılıman iklim vatandaşlara 'Havalar ısındı' diyerek kalın kıyafetleri çıkarttırdı. Ancak gün içerisinde dahi aniden değişen sıcaklıklar hastalıklara davetiye çıkarıyor. Meteoroloji'den edinilen bilgiye göre Türkiye yeni bir yağışlı havanın etkisine giriyor. Sıcaklıklar da önümüzdeki 5 günde özellikle doğuda hissedilir derecede azalacak. Doğu Anadolu Bölgesi'nde soğuk hava, sağanak yağmur ve kar yağışıyla birlikte etkisini gösterecek. Uzmanlar, özellikle gece ve sabah saatlerinde yaşanabilecek don, buzlanma ve çığ riskine karşı vatandaşları uyardı.

NE İNCE NE KALIN GİYİN



Uzmanlar, Doğu illerinde zirai don riskinin de bulunduğunu belirterek, "İlgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" uyarısında bulundu. Tarımla uğraşan vatandaşların ürünlerini korumak için önlem almaları gerektiği ifade edildi. Peki hava sıcaklıklarında yaşanan ani değişimlere karşı kendimizi hastalıklardan nasıl koruyabiliriz? Uzmanlar "Bu mevsimde bu havalara güvenmemek gerekiyor. Gün içinde birkaç saatte bile ani ısı değişimleri yaşanabilir. Ayrıca akşamüzeri daha soğuk bir hava oluşur. Bu da üşütmelere sebep olur. Üşütme de vücudun direncini düşürür, gribal enfeksiyonlara sebep olur" diyor. Hasta olunması istenmiyorsa bu havalarda çok dikkat edilmesi gerektiğini belirten uzmanlar "Çok ince ve çok kalın giyinmek doğru değildir. Terlemeyecek ve üşümeyecek şekilde giysiler giyilmeli. Özellikle terliyken rüzgâra maruz kalınmamalı. Giysilerin yüzde yüz pamuk olmasına dikkat edilmeli. Çok iyi beslenilmeli. Mümkün olduğunca sebze ve meyve ağırlıklı beslenmeye dikkat edilmeli" diyor.