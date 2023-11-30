Haberler Yaşam Haberleri Hastalıkla ve Sağlıkla İlgili Sözler - Yazarlardan, Şairlerden, Düşünürlerden Sağlığın Kıymetini Anlatan Hastalık Sözleri
Giriş Tarihi: 30.11.2023 15:31

Hastalıkla ve Sağlıkla İlgili Sözler - Yazarlardan, Şairlerden, Düşünürlerden Sağlığın Kıymetini Anlatan Hastalık Sözleri

Bu zamana kadar söylenmiş olan hastalıkla ve sağlıkla ilgili sözler, bu kavramın önemini anlamayı sağlar. "Hasta olmayan, sağlığın kıymetini bilmez." atasözü ile anlatılmak istenen, sağlığı kaybetmeden önce değerinin bilinmesidir. İnsana bahşedilmiş olan en önemli şey sağlıktır. Buna vurgu yapan yazarlardan, şairlerden, düşünürlerden sağlığın kıymetini anlatan hastalık sözleri kesinlikle okunmalıdır.

Hastalıkla ve Sağlıkla İlgili Sözler - Yazarlardan, Şairlerden, Düşünürlerden Sağlığın Kıymetini Anlatan Hastalık Sözleri

Hastalıkla ve sağlıkla ilgili sözler, yaşamın güzel bir biçimde sürdürülebilmesi için gerekli olan sağlığın değeri hakkında düşünmeye iter. Fiziksel ve ruhsal hastalıkların tümü, mutsuzluğa sürükleyebilir ve hayatı olumsuz yönde etkileyebilir. Bir insanda sağlık bilincinin yokluğu, onun öz değer eksikliğinden kaynaklanabilir. Bunu hatırlamak için yazarlardan, şairlerden, düşünürlerden sağlığın kıymetini anlatan hastalık sözleri faydalı olabilir.

Hastalıkla ve Sağlıkla İlgili Sözler

Bir insan için en değerli varlık, sağlam bedeni ve zihnidir. Hastalıklar, mutluluğa gölge düşürdüğü için istenmeyen durumlardır. Her şey yolundayken sağlığın kıymeti pek bilinmese de en küçük bir problem onun ne kadar önemli olduğunu hatırlatır. Bir insanın fiziksel sağlığı kadar akıl ve ruh sağlığı da mühimdir. Birinin yokluğu, diğerlerinin varlığını unutturabilir ve mutsuz edebilir.

Öte yandan, ruhsal açıdan sıkıntı yaratan her şey fiziksel hastalığa da yol açabilir. O yüzden kişinin bedenine iyi bakması ve kendini psikolojik olarak yıpratan durumlardan uzak durması gerekir. Sağlık, gücün, mutluluğun ve umudun temeli olduğu için onun yokluğu, tüm bunları uzaklaştırır. Filozoflar ve edebiyatçılar da bu kavram hakkında düşünmüş ve bazı aforizmalar ortaya koymuştur. Sağlık ve hastalık ile ilgili söylenen en ünlü sözlerden bazıları şunlardır:

"Çok fazla yiyip içerek kendi kalbinize yüklenmeyin." - Hz. Muhammed

"Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur." - Eflatun

"İki şeyin elden gitmeden değerini takdir etmek zordur; sağlık ve gençlik." - Hz. Ali

"Sağlıklı değilsen, bal bile zehir gelir." - A.Schopenhauer

"Bedenimizi hasta eden ruhumuzun baskısıdır." - Sigmund Freud

"Hastalık ölümün hizmetçisidir." - Francis Rous

"Beni Türk hekimlerine emanet ediniz." - Gazi Mustafa Kemal Atatürk

"Desem ki, Sen benim için hava kadar lazım, ekmek kadar mübarek, su gibi aziz bir şeysin." - Cahit Sıtkı Tarancı

"Seyahat edin sıhhat bulun." - Ahmet Hanbel

"Mutluluk, iyi bir sıhhat ve kötü bir hafızadan fazlası değildir." - Albert Schweitzer

"Gücün ve mutluluğun temeli sağlıktır." - Benjamin Disraeli

"Sağlık bir beden işi değil, bir kafa işidir." - Seneca

"Hastalık dediğin şey atla gelir yaya gider." - Paul Heyse

"Hastalıklar kötü zevklerin ücretidirler." - Thomas Fuller

"Hastalık, her şeyden ziyade, sağlığı korur." - Goethe

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Hastalıkla ve Sağlıkla İlgili Sözler - Yazarlardan, Şairlerden, Düşünürlerden Sağlığın Kıymetini Anlatan Hastalık Sözleri
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