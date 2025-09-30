SON DAKİKA... Türkiye’nin gündemine oturmuştu! Hastalıklı köpek davasında karar çıktı! İşte Buket Özgünlü’nün cezası...

Mahkeme, sanıklar hakkında 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbire aykırı davranma' suçundan beraat kararı verirken, 'sahipli hayvana işkence' suçundan ise her bir köpek için ayrı ayrı 1500 liradan 43 bin 500 lira idari para cezasıyla cezalandırılmalarına karar verdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Şanlıurfa'dan Ankara'ya hastalıklı olduğu iddia edilen 27 köpek getiren ve tutuklanan Yaşama Tutunan Patililer Derneği Başkanı Buket Özgünlü ve Muhammed Savaş Demir'in 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbire aykırı davranma' suçundan 2 aydan 1 yıla kadar, 'sahipli hayvana işkence' suçundan ise 6 aydan 3 yıla kadar yargılandığı davada karar çıktı. Ankara 38. Asliye Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Demir ve Boyacı ile avukatları katıldı.
Mahkeme başkanı, esasa ilişkin mütalaanın açıklandığını hatırlatarak, son savunmaları için sanıklara söz verdi. Sanık Boyacı ve sanık Demir, savunmalarında suçsuz olduklarını beyan ederek beraat kararı verilmesini talep etti. Sanık avukatları ise müvekkillerinin suçsuz olduğunu, atılı suçların unsurlarının oluşmadığını bu yüzden mütalaa ve bilirkişi raporunu kabul etmediklerini ifade ederek, mahkemeden müvekkillerinin beraatini istedi.
43 BİN 500 LİRA CEZA ALDILAR
Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbire aykırı davranma' suçundan beraatlerine, 'sahipli hayvana işkence' suçundan ise her bir köpek için ayrı ayrı 1500 liradan 43 bin 500 lira idari para cezasıyla cezalandırılmalarına karar verdi.
NE OLMUŞTU?
Ankara'da yargılanan ve hakkında karar çıkan Buket Özgünlü Boyacı, kamuoyunda "hastalıklı köpek davası" olarak bilinen olayın merkezindeki isimdi. Olaylar zinciri, Dernek Başkanı Özgünlü'nün, beraberindeki Muhammed Savaş Demir ile birlikte 11 Haziran günü Şanlıurfa Siverek'ten yola çıkarak kuduz olduğu iddia edilen 29 köpeği Ankara'ya getirmesiyle başladı.
Köpeklerin Ankara'ya getirilmesi büyük tepki toplarken, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Özgünlü ve Demir hakkında "Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbire aykırı davranma" ve "Sahipli hayvana işkence" suçlarından 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı ve Özgünlü ilk aşamada tutuklandı. Ancak Ankara 38. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada adli kontrol şartıyla tahliye edildi.
MASAK RAPORU ŞOKE ETTİ: ESTETİK OPERASYON VE MİLYONLUK VURGUN
Soruşturmanın seyrini değiştiren en çarpıcı gelişme, Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) hazırladığı rapor oldu. MASAK raporunda, Buket Özgünlü Boyacı'nın dernek adına hayvanseverlerden topladığı bağış paralarını zimmetine geçirdiği iddiaları gündeme geldi. Rapora göre, Özgünlü'nün banka hareketleri incelendiğinde, 2021-2024 yılları arasında bağış paralarıyla 7 operasyon ve çok sayıda güzellik seansı için toplamda 1 milyon 110 bin TL harcama yaptığı tespit edildi. Hatta rapor, şüphelinin bağış paralarıyla at yarışı dahi oynadığını ortaya çıkardı. Mal varlığı incelemesinde ise Özgünlü'nün 9 daire ve 2 deposu olduğu belirlendi.
20 MİLYON LİRALIK ZARAR VE İKİNCİ TUTUKLAMA KARARI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yaşama Tutunan Patiler Derneği'ne yönelik başlattığı derinlemesine soruşturmada, toplanan yardımlarla haksız kazanç elde eden aralarında örgüt yöneticilerinin de bulunduğu 19 şüpheliye operasyon düzenledi. Sayıştay uzman denetçilerinden alınan bilirkişi raporu, Dernek Başkanı Buket Özgünlü'nün de aralarında bulunduğu 9 şüphelinin, derneği yaklaşık 20 milyon liralık zarara uğrattığını gözler önüne serdi.
Bu soruşturma kapsamında "Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma" ve "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" suçlarından yeniden gözaltına alınan Buket Özgünlü, Demet Kılıç ve Ertan Işık ile birlikte nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tekrar tutuklanarak cezaevine gönderildi.