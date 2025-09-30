SON DAKİKA... Türkiye’nin gündemine oturmuştu! Hastalıklı köpek davasında karar çıktı! İşte Buket Özgünlü’nün cezası...

MASAK RAPORU ŞOKE ETTİ: ESTETİK OPERASYON VE MİLYONLUK VURGUN

Soruşturmanın seyrini değiştiren en çarpıcı gelişme, Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) hazırladığı rapor oldu. MASAK raporunda, Buket Özgünlü Boyacı'nın dernek adına hayvanseverlerden topladığı bağış paralarını zimmetine geçirdiği iddiaları gündeme geldi. Rapora göre, Özgünlü'nün banka hareketleri incelendiğinde, 2021-2024 yılları arasında bağış paralarıyla 7 operasyon ve çok sayıda güzellik seansı için toplamda 1 milyon 110 bin TL harcama yaptığı tespit edildi. Hatta rapor, şüphelinin bağış paralarıyla at yarışı dahi oynadığını ortaya çıkardı. Mal varlığı incelemesinde ise Özgünlü'nün 9 daire ve 2 deposu olduğu belirlendi.