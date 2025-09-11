Hastane bahçesindeki silahlı saldırı mafya hesaplaşması çıktı!

Olay, saat 13.15 sıralarında Kazlıçeşme Mahallesi'nde bulunan Balıklı Rum Hastanesi'nin bahçesinde meydana geldi. Balıklı Rum Vakfı'nın Taksim'deki Çiçek Bar'ı işleten ve daha önce birçok kez silahlı saldırıya uğrayan Sezai Gülmez, hastane yönetimi ile görüşme yapmak üzere geldiğinde aralarında husumet bulunduğu öne sürülen silahlı örgüt tarafından ve başına 1 milyon dolar ödül koyan kişiler tarafından takip edildi. Sezai Gülmez Hastane bahçesindeki kantinde yönetimle görüşme için beklerken üzerinde iki kişinin bulunduğu çalıntı motosikletle ve lüks aracın içerisindeki şahıslar takibe alındı. Sezai Gülmez Yönetim binasının önündeyken Lüks aracın içerisindeki şahısların işareti ile kasklı motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Motosikletli şahıslar Sezai Gümez'e rastgele ateş etmeye başladı. İlk açılan ateş sonucu sağ bileğinden yaralanan Gülmez kendisini binanın girişindeki kapının aralığına attı. Motosikletli saldırganlar ise hem Sezai'ye hemde binaya 4 el ateş etti. Mermiler kapı camından girerek bina içerisindeki başka camlara ve duvara isabet etti. Kolundan yaralanan Gülmez, yönetim binasına sığınarak kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Gülmez, Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Gülmez'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

SALDIRGANLAR BEYOĞLU'NDA YAKALANDI

Olay sonrası geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri, şüphelilerin çalıntı motosikletle kaçtığını belirledi. Kısa sürede tespit edilen A.K. ve Ş.D. Beyoğlu'nda yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden A.K.'nin 11 suç kaydı olduğu, yapılan üst aramasında ise 1 tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi. Vatan yerleşkesinde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

13 GÜN ARAYLA 2'NCİ SALDIRI

Eğlence mekanı sahibi Sezai Gülmez, daha önce de Sarıyer'deki evinde silahlı saldırıya uğramış, olayda şoförü bacağından yaralanmıştı. 31 Ağustos'ta düzenlenen silahlı saldırının ardından Gülmez, "Kelleme 1 milyon dolar ödül koymuşlar" ifadelerini kullanmıştı. Gülmez'in saldırı öncesinde işlettiği Rum Vakfı'na ait Çiçek bar'ın devri ile ilgili görüşmede bulunduğu ve silahlı örgüt tarafından öldürülme tehditi içerisinde olduğunu söylediği kaydedildi.

"30 AĞUSTOS'TAN BU YANA BU 4'ÜNCÜ SALDIRI OLDU"

Yaşadığı anları anlatan Sezai Gülmez, "Balıklı Rum Vakfı Hastanesi'nin Zeytinburnu'ndaki hastanesine gittim, yönetim binasındaydım. Kiracısı olduğum vakıfla bir toplantım vardı. Onun çıkışımda bir motosiklet görmüştüm. Sonra polisi arayayım dedim, polis gelmeden aynı motosikletle gelen şüpheliler, makineli tüfek ve fişek çıkardı. O esnada kendimi içeriye attım. Mermi bileğimden içeri girdi. Bu 4'üncü saldırı oldu" dedi.