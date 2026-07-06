Hastane tuvaletinde ölü bebek bulundu

Çanakkale'nin Ezine ilçesindeki Ezine Devlet Hastanesi'nde yürek burkan bir olay yaşandı. Hastanenin acil servis tuvaletinde, klozetin arkasında çöp poşeti içerisinde yeni doğmuş bir bebeğin cansız bedeni bulundu. Olay, hastanenin temizlik personelinin durumu fark etmesi üzerine ortaya çıktı. İhbarla bölgeye sevk edilen ekiplerin olay yerindeki incelemesinin ardından bebeğin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Çanakkale Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olaya ilişkin inceleme başlatan polis hastane ve çevresindeki güvenlik kamerası kayıtları tek tek inceleyerek 3 gün önce kanama şikayetiyle hastaneye gelen 16 yaşlarındaki E.N.K.'yi tespit etti. Genç kızı 9 aylık bebeğini burada doğurduğunu ama bebeğin ölü doğduğunu söylediği öğrenildi.

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