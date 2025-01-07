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Giriş Tarihi: 7.1.2025 14:04 Son Güncelleme: 7.1.2025 14:18

Hastane yolunda kahreden kaza: 2 çocuk babası genç adam toprağa verildi

Kırşehir'de yoğun siste hatalı sollama sonucu meydana gelen katliam gibi kazada hayatını kaybeden 38 yaşındaki 2 çocuk babası genç adam gözyaşları içerisinde toprağa verildi.Genç adamın MR randevusu için köyünden merkeze giderken kaza yaptığı öğrenildi.

CANSU KILINÇ CANSU KILINÇ

Kırşehir-Savcılı karayolu Karakurt Köyü mevkiinde meydana gelen büyük kazada, sera işçilerini taşıyan minibüs ile iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 6'sı ağır 21 kişi ise yaralandı. Servis minibüsünün, yoğun siste hatalı sollama yapması sonucu meydana gelen kazaya Kırşehir yönüne gitmekte olan ve içinde Murat Adıyaman'ın da bulunduğu Hasan Çetin'in otomobil de karıştı. Kazanın ardından, 38 yaşındaki Murat Adıyaman hayatını kaybetti.

Feci kazada hayatını kaybeden Murat Adıyaman'ın, Çadırlı Hacı Yusuf köyünden Kırşehir'e MR randevusu için gittiği öğrenildi. Murat Adıyaman'ın acı haberi, ailesini ve köyünü yasa boğarken genç adam Kırşehir Aliçam Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde köyünde toprağa verildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Hastane yolunda kahreden kaza: 2 çocuk babası genç adam toprağa verildi
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