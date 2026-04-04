Hastane yolunda kahreden kaza: 3 ölü

SİVAS'ta hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 3 kişi öldü. Sivas merkeze bağlı Herekli köyü yolunda dün saat 12.30 sıralarında Beytullah Güller idaresindeki hafif ticari araç, sağanak yağış nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Bir süre sürüklenen araç ağaca çarparak durdu. Kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan annesi Menevşe Güller ve babası Şükrü Güller, olay yerinde hayatını kaybetti. Ailenin cenazesi Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Ailenin, Tatlıcak köyünden Sivas kent merkezine hastaneye gittiği öğrenildi. Kaza ilgili soruşturma başlatıldı.