Hastanede acemi kasap mesaisi: 80 yaralıya müdahale ettiler

Kurban kesimi esnasında çeşitli şekillerde yaralanarak hastaneye başvuran 80 kişinin ilk müdahaleleri Acil Serviste gerçekleştirildi. Hafif yaralananlar tedavilerinin ardından taburcu edilirken, cerrahi müdahale ve ileri tedavi gerektiren hastalar ise ilgili kliniklerde tedavi altına alındı. Yaralılardan 7'si El Cerrahisi, 3'ü Ortopedi, 1'i Göğüs Cerrahisi ve 2'si Kalp Damar Cerrahisi kliniklerinde tedavi altına alındı.

Servislerde tedavi altına alınan yaralıları ziyaret eden Hastane Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Uluşan, bayram süresince sağlık hizmetlerinde herhangi bir aksama yaşanmaması adına gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirtti. Uluşan, bayram nedeniyle nöbetçi olan 21 Acil Tıp Hekimi, 10 Genel Cerrahi Uzmanı, 1 El Cerrahisi Uzmanı, 1 Plastik Cerrahi Uzmanı, 3 Ortopedi Uzmanı, 1 Göğüs Cerrahisi Uzmanı ve 2 Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı ile kesintisiz sağlık hizmeti sunmaya devam ettiklerini bildirdi.