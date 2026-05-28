Hastanede bıçakla dehşet saçtı! 2 güvenlik görevlisi ile bir akrabasını bıçakladı

Giriş Tarihi: 28.05.2026 13:14

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çevreyi rahatsız ettiği öne sürülen 19 yaşındaki genç, güvenlik görevlileriyle yaşadığı tartışmanın ardından bıçakla saldırdı. Cezaevinden denetimli serbestlikle tahliye edildiği öğrenilen saldırganın düzenlediği saldırıda 2 güvenlik görevlisi ile 1 vatandaş yaralandı.

Ali ALTUNTAŞ
Acil servise gelen ve alkollü olduğu öğrenilen S.T, vatandaşları rahatsız ettiği gerekçesiyle güvenlik görevlileri tarafından uyarıldı. Uyarılmasına sinirlenen S.T, güvenlik görevlilerine tepki gösterdi. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. S.T, cebinden çıkardığı bıçakla güvenlik görevlileri B.S. ve N.Ş.'yi çeşitli yerlerinden yaraladı. Acil servis çıkışında kendisine engel olmaya çalışan akrabası S.G'yi de kolundan bıçaklayan S.T, polise de direndi., elindeki bıçağı bırakmak istemeyen S.T, biber gazı sıkılarak etkisiz hale getirildi.

Gözaltına alınan saldırgan emniyete götürürken, yalanan ikisi güvenlik üç kişi ise hastanede tedavi altına alındı. Şüphelinin ayrıca hastane içerisindeki bazı elektronik cihazlara zarar verdiği öğrenildi. Denetimli serbestlik kapsamında kısa süre önce cezaevinden çıktığı belirtilen saldırgan hakkında soruşturma başlatıldı.

#KAYSERİ

