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Giriş Tarihi: 28.3.2022

Hastanede dehşete 11 yıl 9 ay hapis

ARZU KAYA ARZU KAYA
Hastanede dehşete 11 yıl 9 ay hapis
İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, Acil Tıp Teknikeri Mustafa Yaşar'a kafa atıp tehditlerde bulunan Hakan Coşkun hakkında 11 yıl 9 ay hapis istendi. Olay, 11 Şubat gecesi yaşandı. İddiaya göre, acil tıp teknikeri Mustafa Yaşar, Kovid-19 hastası Hakan Coşkun'u tedavi ediyordu. Coşkun'un canı acıdığı gerekçesiyle ikili arasında tartışma çıktı. Coşkun, Yaşar'a, "Seni bakanlığa şikâyet edeceğim, sonra buraya gelip seni bulacağım" sözleriyle tehditte bulundu. Yetmezmiş gibi teknikere kafa atarak burnunu kırıp olay yerinden kaçtı. Kanlar içinde kalan sağlık çalışanı Mustafa Yaşar, Coşkun'un peşinden koşarak yakalamaya çalıştı. Coşkun, olay yerine gelen güvenlik görevlilerine "Ben pozitifim yaklaşmayın" diyerek kendisini savundu. Şüpheli, evde karantinaya alındı. Daha sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

BAKAN'DAN TEPKİ
Yaşanan olay, kamuoyunda da büyük tepki toplarken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Sağlıkta şiddet cezasız kalmayacak" dedi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmasını tamamladı. Saldırganın "sağlık çalışanına yönelik tehdit ve kasten yaralama" suçlarından 11 yıl 9 aya kadar hapsi talep edildi. Sağlık çalışanına terör estiren şüpheli, önümüzdeki günlerde hâkim karşısına çıkacak.

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Hastanede dehşete 11 yıl 9 ay hapis
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