Hastanede doktoru darbeden saldırgana 7 yıl hapis talebi

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından darba ilişkin olarak yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede şüpheli Selehettin K.'nın 2 yıldan 7 yıla kadar hapsi istendi. Korkunç olay geçtiğimiz Ocak ayında Küçükçekmece'ye bağlı Halkalı'da bulunan Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Trafik kazası geçiren oğlunu hastaneye getiren Selehettin K., kırmızı alanda doktor Feyza K. ile tartışmaya başladı. Selehettin K., tartışma ilerleyince doktora küfürler savurdu ve darp etmeye başladı. İhbar üzerine olay yerinde polis ekipleri sevk edildi ve şüpheli Selehettin K., polis ekiplerince gözaltına alındı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli Selehettin K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği'nde ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

7 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin olarak yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede şüpheli Selehettin K.'nın oğlunun tedavisinin yapıldığı sırada 'benim hastamın acilen görüntülemeye gitmesi gerekiyor' şeklinde uyarıda bulunduğu, doktorun ise hasta taşıma gelince işlemlerin yapılacağını söylemesi üzerine ağır küfürler ederek önce sırtına yumruk atmak suretiyle doktora saldırdığı anlatıldı. Şüphelinin basit tehdit, hakaret, basit yaralama ve sağlık hizmetleri temel kanunu maddesine muhalefet suçlarından 2 yıldan 7 yıla kadar hapsi talep edildi. İddianame Küçükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.