Hastanede doktoru darpa soruşturma: Tutuklandı!

Korkunç olay Küçükçekmece'ye bağlı Halkalı'da bulunan Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'nde dün sabah saatlerinde meydana geldi. Trafik kazası geçiren oğlunu hastaneye getiren Selehattin K., kırmızı alanda doktor Feyza K. ile tartışmaya başladı. Selahattin K., tartışma ilerleyince doktora küfürler savurdu ve darp etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Şüpheli Selehattin K. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli Selehattin K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle sevk edildiği Sulh Ceza Hâkimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.