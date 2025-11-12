Hastaneden kaçan polis Dicle Nehri kenarında ölü bulundu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde görev yapan ve bir süredir karaciğer rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'a sevk edilen polis memuru İsmail Tarhan (35)'dan günlerdir haber alınamıyordu. Tarhan'ın cansız bedeni, Dicle Nehri kenarında bulundu. 5 Kasım'da Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne karaciğer rahatsızlığı nedeniyle yatırılan Tarhan, yapılan tetkikler sonucu Genel Cerrahi Servisine alınarak tedavi altına alındı. Ancak 6 Kasım günü, doktorlarına haber vermeden hastaneden ayrılan polis memurundan bir daha haber alınamadı. Durumu fark eden ailesi, Çarşı Polis Merkezi Amirliği'ne kayıp başvurusunda bulundu. Başvurunun ardından AFAD, polis ve jandarma ekipleri tarafından kent genelinde geniş çaplı bir arama çalışması başlatıldı. Bugün gelen ihbar üzerine, Dicle Nehri kenarında yürütülen aramalarda bir erkek cesedi bulundu. Olay yerine giden ekipler, cesedin kayıp polis memuru İsmail Tarhan'a ait olduğunu tespit etti.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Tarhan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.