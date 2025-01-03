Hastaneye giderken takside doğum yaptı

Nilüfer İlçesi Özlüce mahallesinde yaşayan ve 9 aylık hamile olduğu öğrenilen kadın, sancılarının aniden şiddetlenmesi üzerine eşinin taksi çağırmasını ve hastaneye götürmesini istedi. Eşiyle birlikte gelen taksiye binen ve Bursa Şehir Hastanesinin oylunun tutan kadının sancıları dayanılmaz hale gelince 112'ye haber verildi. Hemen harekete geçen sağlık ekipleri, Şehir Hastanesi yolunda taksiyi karşıladı. Ekipler, sancı içinde kıvranan hamile kadının doğumunu, taksi içerisinde gerçekleştirdi. Doğumun ardından dünyaya gelen bebek taksideki annesinin kucağına verildi. Her ikisinin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen anne ve bebeği, sağlık kontrolleri için Şehir Hastanesine götürüldü.