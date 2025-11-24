Haberler Yaşam Haberleri Hastaneye giderken yaşamlarını yitirdiler
Giriş Tarihi: 24.11.2025 13:20

Hastaneye giderken yaşamlarını yitirdiler

Bartın’da meydana gelen trafik kazasında komşuları ile birlikte Devlet Hastanesine giden çift geçirdikleri trafik kazasında yaşamlarını yitirirken, komşuları yaralandı.

Ali Faik ATAY Ali Faik ATAY
Hastaneye giderken yaşamlarını yitirdiler

Bartın İl merkezine bağlı Okçular köyü mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaşamlarını yitirirken, 1 kişi ağır yaralandı. Sabah saatlerinde Bartın Devlet Hastanesine muayene için giden Murat Soyöz'ün (57) nin kullandığı özel araç Okçular köyü mevkiinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye uçtu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri, AFAD ve Bartın Belediyesi İtfaiyesi sevk edildi. Ekiplerin yaptıkları kontrol da sürücü Murat Soyöz (57) ve eşi Gülizar Soyöz (54) ün boğularak yaşamlarını yitirdiklerini belirledi. Arka koltukta bulunan komşuları Gülfidan Öncü (55) ağır yaralı olarak dereye devrilen araçtan çıkartılarak, Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaşamlarını yitiren Soyöz çifti ise otopsi için Bartın Devlet Hastanesine kaldırılırken, Cumhuriyet Savcılığı olay için soruşturma başlattı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Hastaneye giderken yaşamlarını yitirdiler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz