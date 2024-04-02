Hastanın e-nabızına giren doktor şüpheli oldu

İstanbul Pendik'te yaşayan Hatice K., 2020 yılının ağustos ayında idrar yolunda yaşadığı problem nedeniyle Ataşehir'de özel bir hastaneye başvurdu. Doktor Mehmet Ali A. tarafından sağ üreterinde taş olduğu ve ameliyat olması gerektiği söylendi. Aynı gün taş kırma ameliyatı olan kadının sonrasında ilerleyen günlerde dayanılamayacak ağrıları oldu, sürekli hastane yolu tuttu ve iddiaya göre kendisine yanlış tıbbi müdahalede bulunuldu.

"VERİLERİM HAKSIZ ŞEKİLDE ELE GEÇİRİLDİ"

Hatice K., hem yanlış müdahale ettiği hem de aydınlatma bilgilendirme yükümlülüğünü yerine getirmediğini belirttiği doktoru ve hastaneyi tüketici mahkemesinde dava etti. Dava süreci devam ederken 2022 yılının aralık ayında telefonundan e-nabız uygulamasına giren kadın, aynı hastanedeki doktor Ekrem Ö.'nün defalarca sistemine girdiğini gördü. Dava ettiği hastanedeki bir doktorun 6 kez izni ve bilgisi olmadan e-nabızına girip özel nitelikte olan kişisel verilerini incelediğini fark eden kadın savcılığa şikayette bulundu. "Kişisel verilerimi haksız bir şekilde ele geçirdi. Bunu yapmasının sebebi tüketici mahkemesinde hasım konumunda olan hastanenin savunmasına delil elde etmeye çalışıyor" dedi. Sağlık verileri hakkındaki yönetmelik gereği kişilerin sağlık verilerine ancak verilecek olan sağlık hizmeti gereğiyle sınırlı olarak erişilebileceğini hatırlatan kadın, doktor hakkında dava açılmasını istedi.

"ÖZEL HAYATINA GİRME KASTIM YOK"

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı e-nabız sisteminden Hatice K.'nın bilgilerine erişen doktor Ekrem Ö. hakkında "kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçundan soruşturma başlattı. İfadesi alınan doktor, mahkemenin hastaneye yazı yazarak yapılan tüm işlemlerin gönderilmesini istediğini ve bu nedenle e-nabıza girip mahkemeye evrak gönderdiğini belirtti. "Özel hayatına girmek ve bilgilerini toplamak gibi kastım yok. Kaldı ki radyoloji uzmanı olarak işlemlerini yaptığım için olaya tamamen yabancı değilim" dedi.

"MAHKEMEYE CEVAP İÇİN SİSTEME GİRDİ" KARARI

Savcılık, Hatice K. ile ameliyatını yapan doktor arasında dava olduğunu, mahkemenin hastaneye yazı yarak tüm tedavi evraklarını istediğini ve mahkemeye cevap göndermek için doktor Ekrem Ö.'nün e-nabıza girdiğini belirtti. Bu nedenle doktorun suç kastı olmadığını, suç unsuru oluşmadığını da ekleyerek takipsizlik kararı verdi.