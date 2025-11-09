Hastanın MR cihazında unutulmasına soruşturma

İzmir'de baş dönmesi şikayetiyle Tire Devlet Hastanesi'ne başvuran 3 çocuk annesi Esra Akgüneş, MR cihazında bir saat boyunca unutuldu. Sesini duyurmak için bağıran ve cihazı yumruklayan Akgüneş, kimsenin gelmemesi üzerine kendi imkanlarıyla kurtulmayı başardı. Tesadüfen karşılaştığı sekreterden "Geçmiş olsun, durumu başhekimliğe anlatın" yanıtını alan Akgüneş, "15 dakikalık dedikleri yerde bir saate yakın kaldım. Başım döndüğü için gözlerim kapalıydı. Unutulduğumu anladığımda büyük panik yaşadım. Panikten kalp krizi geçirip ölebilirdim. Bu sorumsuzluk, şikayetçiyim" dedi. Hastane yönetiminin İl Sağlık Müdürlüğü'ne bilgi vermesi üzerine idari soruşturma başlatılırken, hizmet alımı personelin iş akdine son verildi.