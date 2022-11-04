Hastaya kötü muameleye 3 yıl meslekten men cezası

İstanbul Ataşehir'deki Özel Bayındır İçerenköy Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde yaşlı bir hastaya kötü muamelede bulunan sağlık çalışanları 3'er yıl meslekten men edildi. 5 Ekim'de sosyal medyada paylaşılan olay üzerine inceleme başlatan Sağlık Bakanlığı, hastanenin faaliyetlerini geçici olarak durdurmuştu. Haklarında adli ve idari soruşturma başlatılan 7 sağlık çalışanından 4'ü tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Adli sürecin devam ettiğini belirten Sağlık Bakanlığı, "İdari soruşturma sürecinde ilgililer 3'er yıl meslekten men edilmiştir. Tekrar mesleğe dönebilmeleri 18 aylık mesleki ve etik eğitime tabi tutulmadan mümkün değildir" açıklamasını yaptı. Mesul müdürün de bu kapsamda görevden alındığı belirtilen açıklamada, hastanenin 2 Kasım itibarıyla İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün gözetiminde yeniden hizmet vermeye başladığı kaydedildi.