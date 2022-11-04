Haberler Yaşam Haberleri Hastaya kötü muameleye 3 yıl meslekten men cezası
Giriş Tarihi: 4.11.2022

Hastaya kötü muameleye 3 yıl meslekten men cezası

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Hastaya kötü muameleye 3 yıl meslekten men cezası
İstanbul Ataşehir'deki Özel Bayındır İçerenköy Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde yaşlı bir hastaya kötü muamelede bulunan sağlık çalışanları 3'er yıl meslekten men edildi. 5 Ekim'de sosyal medyada paylaşılan olay üzerine inceleme başlatan Sağlık Bakanlığı, hastanenin faaliyetlerini geçici olarak durdurmuştu. Haklarında adli ve idari soruşturma başlatılan 7 sağlık çalışanından 4'ü tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Adli sürecin devam ettiğini belirten Sağlık Bakanlığı, "İdari soruşturma sürecinde ilgililer 3'er yıl meslekten men edilmiştir. Tekrar mesleğe dönebilmeleri 18 aylık mesleki ve etik eğitime tabi tutulmadan mümkün değildir" açıklamasını yaptı. Mesul müdürün de bu kapsamda görevden alındığı belirtilen açıklamada, hastanenin 2 Kasım itibarıyla İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün gözetiminde yeniden hizmet vermeye başladığı kaydedildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI 2022: 4 Kasım Güncel Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaçıncı, puanı kaç, düştü mü - yükseldi mi?
TOKİ kura çekimi tarihleri 2022 hakkında açıklama! TOKİ kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? e devlet sorgulama ekranı
Polislik önlisans KPSS puanı 2022 tablosu POMEM şartları ile yayında! KPSS önlisans Polislik taban puanları, puan türü ve baraj puanı
Son dakika Beşiktaş haberleri… Şenol Güneş’in yapacağı ilk transfer belli oldu! Beşiktaş sürpriz ismi kadrosuna katıyor…
Son dakika haberleri: Dünya futbol tarihinde bir ilk gerçekleşti! Herkes Şampiyonlar Ligi'ndeki bu mucizeyi konuşuyor
Son dakika: İzmir'de 4,9 büyüklüğünde deprem! Çevre illerde de hissedildi
Son dakika haberi: UEFA Avrupa Ligi’nde inanılması güç tesadüf! Herkes aynı puanda kaldı, kimse bu sonuca inanamadı…
SON DAKİKA: TOKİ projesi sonrası 'Orta Gelir Konut Kampanyası' için tarih belli oldu! Bakan Kurum: 81 ilin tamamını kapsıyor
Emekli zammı son dakika haberi: 4 aylık enflasyon oranları ile 2023 ocak zammı hesaplandı! SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Dünya Arda Güler'i konuştu, Fenerbahçe'de tarihe geçti! Gol sevincindeki o anlar geceye damga vurdu...
ARKADAŞINA GÖNDER
Hastaya kötü muameleye 3 yıl meslekten men cezası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA