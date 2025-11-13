Hat çizgisinde Filistin renkleri: En özel köşe Filistin’in

Terörle Mücadele'de geçen 27 yılın ardından 2005'te polislikten emekli olan hattat Mehmet Han Akan, farklı mesleklerden onlarca öğrenci yetiştirdi. Öğrencileriyle birlikte birçok sergiye imza attı. 40 kişinin emeğiyle hazırlanan 120 eser, Sarıyer'deki "Zarafet" sergisinde 30 Ekim-2 Kasım arasında izleyiciyle buluştu. Sergideki pek çok hatta Filistin bayrağının renkleri kullanıldı. Bir duvar ise tamamen Filistin'e ayrıldı. Ağlayan bir kız çocuğu, soykırıma karşı havaya kalkmış bir yumruk, Mescid-i Aksa ve barış güvercini motifleriyle yaşanan acılar hatırlatıldı. Tıpkı hocası gibi polis olan Osman Girgin de sergide yer alan sanatçılar arasındaydı. Girgin'in Akan'la yolu, yıllar önce bir asayiş dosyası vesilesiyle kesişti. Eyüpsultan'daki bir camide tanışan ikili, sonrasında uzun soluklu bir hoca-öğrenci ilişkisi kurdu. Girgin, insanları dolandırıcılığa karşı uyarmak için yazdığı kitabın ardından bu kez çizdiği Fussilet Suresi'nin 30–33. ayetleriyle öne çıktı.

"FİLİSTİN'İ DAİMA HATIRLIYORUZ"

Mehmet Han Akan: "Ortaokulda sosyal bilgiler öğretmenim el yazımı beğenip adımı yeniden yazmamı istedi ardından 'ya ressam ya da iyi bir hattat olacaksın' dedi. 'Hattat'ın ne olduğunu araştırarak öğrendim, o gün içimde bir kıvılcım yandı. Yaklaşık 30 yıldır hatla uğraşıyorum. Nazilli Polis Okulu'nu birincilikle bitirip İstanbul'u seçtim. Uzun yıllar terörle mücadelede görev aldım. Hattı hiçbir zaman bırakmadım. Atölyemde Filistin ve Kudüs'e ayırdığımız bir köşe var. Farklı mecralarda da elimizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz. Filistin'i daima hatırlıyoruz."

"HATTI KALBE DOKUNAN BİR DAVET OLARAK GÖRÜYORUM"

Osman Girgin: "Birkaç yıl önce baktığımız bir olayda mağdurların vesilesiyle hocamızla tanıştım. O günden beri birlikte çalışıyoruz. Fussilet 30–33'ü bilinçli seçtim. Bu pasaj, 'Rabbimiz Allah'tır' deyip istikamet üzere duranlara meleklerin 'korkmayın, üzülmeyin' diye teselli verip cennet müjdesi sunmasını anlatıyor. Hat yazısını yalnızca estetik değil, kalbe dokunan bir davet olarak görüyorum. Bu ayetlerle eseri görenin yüreğindeki korku ve hüznün hafiflemesini ve sözüyle işini birleştiren bir yolculuğa davet edilmesini istedim."