Hata Kodu 57 Nedir? POS Cihazında 057 Hata Kodu Ne Demek, Neden Olur?

Maddi anlamda her ihtiyacımıza cevap veren kredi kartları doğru kullanıldığı zaman sizlere fayda göstermektedir. Aksi durumlarda ise kötü sürprizlerle karşılaşmanız kaçınılmaz olacaktır. Bu da kuşkusuz son derece can sıkıcı bir durumdur.Alışveriş yaparken ödeme yapacağımız sırada kasaya banka kartımızı verdiğimizde bazen pos cihazı hata verebiliyor. İşte bu hatalardan birisi de 057 hata kodudur. Bu yüzden hata kodu 57 nedir, pos cihazında 057 hata kodu ne demek, neden olurgibi sorular karşımıza sürekli çıkar.

Hata Kodu 57 Nedir?

POS cihazlarında karşılaşılan 057 hata kodu, genellikle "Transaction Not Permitted to Cardholder" yani "Kart Sahibine İzin Verilmeyen İşlem" anlamına gelir. Bu hata kodu, kart sahibinin yapmak istediği işlemin kartın veya hesabın şartları dahilinde olmadığı durumlarda ortaya çıkar. Bu durum, kartın belirli türdeki işlemler için yetkilendirilmemiş olmasından kaynaklanabilir.

POS Cihazında 057 Hata Kodu Ne Demek, Neden Olur?

POS cihazlarında 057 hata kodunun oluşmasının birkaç yaygın nedeni vardır:

1. İşlem Türü Kısıtlamaları:

o Bazı kredi veya banka kartları, belirli türdeki işlemler için yetkilendirilmemiş olabilir. Örneğin, kart sadece yurt içi işlemler için geçerli olabilir ve yurt dışı işlemlerine izin verilmeyebilir.

2. Kart Kullanım Kısıtlamaları:

o Kart sahibinin kartını sadece belirli işlemler için kullanmasına izin verilmiş olabilir. Örneğin, bazı şirket kartları yalnızca iş harcamaları için kullanılabilir ve kişisel harcamalara izin verilmeyebilir.

3. Güvenlik Ayarları:

o Bankalar ve kart sağlayıcıları, kartın güvenliğini artırmak için belirli işlemleri otomatik olarak kısıtlayabilir. Bu, özellikle şüpheli görünen işlemler için geçerli olabilir.

4. Kartın Bloke Olması:

o Kartın güvenlik nedeniyle bloke edilmesi de bu hataya neden olabilir. Örneğin, kayıp veya çalıntı ihbarı yapılmış bir kart, tüm işlemler için bloke edilebilir.

5. Harcama Limitleri:

o Kart sahibinin belirli bir harcama limiti olabilir ve bu limit aşıldığında bazı işlemler reddedilebilir. Bu durum da 057 hata kodunun ortaya çıkmasına neden olabilir.

Hata Kodu 57, POS cihazlarında sıkça karşılaşılan bir hata kodudur ve kart sahibinin işlem yapmasına izin verilmediğini gösterir. Bu hatayla karşılaşırsanız, sorunun nedenini belirlemek ve çözmek için uğraşmanız gerekmektedir.Sorunun çözümü için kart sahibinin bankasıyla iletişime geçmesi, kartın kullanım şartlarını kontrol etmesi ve alternatif ödeme yöntemlerini kullanması gerekebilir. Bu tür hatalar, kart sahiplerinin ve işletmelerin daha bilinçli ve hazırlıklı olmalarını gerektirir. Bilgi ve anlayış, bu tür durumlarla başa çıkmada en önemli araçlardır.