Hatalı park cezası ne kadar? 2021 Park ve duraklama yasaklarına uymama cezası ücreti

Hatalı park etme günümüzde sıklıkla karşılaşılan ve bu sebeple de sürekli cezai işleme tabii tutulan bir konu. Park edilmemesi gereken ya da park cezası olan yerlere arabanızı park ederseniz hatalı park cezası alıyorsunuz. Bu yüzden insanlar hatalı park cezasının ücretini ve hatalı park cezasını nereden öğrenebileceklerini sıklıkla araştırıyorlar. İşte bu soruların yanıtları…

HATALI PARK CEZASI 2021

Yanlış park cezası olarak da bilinen hatalı park cezasının ücretleri her yıl daha da artmaktadır. Hatalı park cezası genelde yaya geçitlerine, yaya kaldırımlarına, okul geçitlerine, kamu kurum ve kuruluşlarının önüne, hastane, sağlık kuruluşları, garaj, park ve konut gibi alanların giriş – çıkışlarına 5 metreden yakın mesafelerde park eden araçlara uygulanmaktadır. Yayımlanan genelgede bu araçların çekileceği, çekme esnasında aracın ihlalinden mütevellit tescil plakasına cezai işlem uygulanacağı ve aracın plakası ve ihlal durumunu gösteren görüntü kayıtlarının alınacağı söylenmiştir.

2021 yılı hatalı park cezası 132 Türk Lirası olarak cezai işleme tabii tutulmaktadır.

PARK VE DURAKLAMA YASAKLARINA UYMAMA CEZASI NEDİR?

Park ve duraklama yasaklarına uymayanların, dönüş ve geçme kurallarını ihlal edenlerin, kavşaklarda geçiş hakkına ters düşen hareket yapanların ve yolcu indirme – bindirme kurallarını hiçe sayanların aynı zamanda emniyet kemeri, kask ve koruma gözlüğü kullanmayan sürücülerin 2021 yılında 144 Türk Lirası cezai işleme tabii tutulacağı açıklanmıştır.

Otobüs durağına park cezası ve kaldırıma park cezası da aynı şekilde 2021 yılında 144 Türk Lirası para cezası işlemine tabiidir. Aynı zamanda bu yasakların ihlalinde aracın plakasının ve ihlalin görüntü kaydı alınmaktadır.

YANLIŞ PARK CEZASI ERKEN ÖDEME İNDİRİMİ

Motorlu araç kullanıcıları, trafik cezalarını ceza kesildikten sonraki 15 gün içerisinde öderlerse %25 cezai indirim uygulanmaktadır. 15 günü aşan cezaların ödemesinde herhangi bir indirim uygulanmamakta, her ay sonunda gecikmeye giren trafik cezalarına ise aylık olarak %5 faiz eklenmektedir.

2021 yılında yanlış park etme, otobüs durağına park etme, kaldırıma park etme gibi kural ihlallerinin cezası 144 Türk Lirası olarak belirlenmiş; erken ödeme indirimiyle bu ceza 108 Türk Lirası'na indirilmiştir. 15 gün içerisinde ödenen kural ihlali sebepli cezalar 108 Türk Lirası cezai işleme tabiidir.

PARK CEZASINI NEREDEN ÖĞRENEBİLİRİM?

Park cezalarını e – devlet üzerinden ve Emniyet Genel Müdürlüğü sayfasından sorgulayabilirsiniz.

Park cezasını e – devlet üzerinden sorgulamak için önce e – devlete giriş yapmalı daha sonra gerekli bağlantılar kullanılarak Emniyet Genel Müdürlüğü menüsüne girmelisiniz. Buradan "Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama" bağlantısına tıklayarak plakanıza kayıtlı bir ceza olup olmadığını öğrenebilirsiniz.

Park cezası e-devlet'e ne zaman düşer sorusunun cevabı ise 3 iş günüdür. Kural ihlali yaparak aldığınız trafik cezaları 3 iş günü içerisinde e – devlet sistemine yansıyacaktır.

E – devlet sistemine girişinizi mobil imza, e – imza, e – devlet şifresi ile gerçekteştirebilirsiniz. Eğer e – devlet şifreniz yoksa PTT şubelerine giderek cüzi bir ücret karşılığında e – devlet şifrenizi alabilirsiniz.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sorgu sayfası üzerinden de plaka üzerine bir trafik cezası var mı öğrenebilirsiniz. Bunun için Emniyet Genel Müdürlüğü'nün internet sitesine girmeli ve " Ceza ve Otopark sorgulama" bağlantısını açarak isim, soyisim ve T.C. kimlik numaranız ile istenen diğer bilgilerinizi girerek üzerinize kayıtlı bir ceza olup olmadığını öğrenebilirsiniz.