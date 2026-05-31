Hatalı solama faciası: 4 ölü, 11 yaralı

Kaza, Burdur'un Bucak ilçesi Elsazı köyü mevkisindeki Isparta-Antalya karayolu üzerinde meydana geldi. İbrahim Enes O. (25) idaresindeki otomobil, Şerafettin Şükrullah B. (34) yönetimindeki araç, İsmail Kır'ın (57) kullandığı araç ve Furkan Kürşat Yıldız'ın (30) idaresindeki aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada ortalık savaş alanına dönerken yol trafiğe kapandı. Olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Antalya-Isparta karayolunda kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu.

ARALARINDA PROFESÖR DE VAR

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde aracın sürücüsü İsmail Kır'ın ile aracın sürücüsü Furkan Kürşat Yıldız ve aynı araçta bulunan İnci Yıldız (55) ile Ramazan Yıldız (60) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Acı haberi alan kazada hayatını kaybedenlerin yakınları gözyaşlarına boğuldu. Kazada hayatını kaybeden Süleyman Demirel Üniversitesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. İsmail Kır'ın üniversitedeki mesai arkadaşları, öğrencileri ve Antalya'nın Serik ilçesindeki yakınları gözyaşlarına boğuldu.

3'Ü AĞIR 11 KİŞİ YARALANDI

Korkunç kazada İbrahim Enes Olgun, Ayşe Merve Olgun, Zeynep Sare Olgun, Erva Buğlem Kaylan, Şerafettin Şükrullah Bozer, Alim Maşallah Bozer, Kevser Bozer, Miraç Ali Okunakoğlu, Ayşe Yıldız, Umut Fırat Doğan ve Esengül Kır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Esengül Kır, Miraç Ali Okunakoğlu ve Kevser Bozer'in hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Kazanın ardından Cumhuriyet Savcısının talimatıyla 32 ABS 038 plakalı aracın sürücüsü İbrahim Enes Olgun gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

BAYRAMDAN DÖNÜYORLARDI

Kaza nedeniyle Antalya-Isparta karayolu uzun süre trafiğe kapalı kaldı. Yolda kilometrelerce uzunluğunda araç kuyruğu oluştu. İncelemelerin tamamlanmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Kazaya karışan araçların bayram izninden döndüğü öğrenildi.