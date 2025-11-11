Hatalı sollama faciası

Eskişehir'den Aksaray'a gitmek için yola çıkan ailenin içinde bulunduğu aracın karşı yönden gelen araçla çarpışması sonucu meydana gelen kaza aile faciasına yol açtı.Feci kaza önceki gün saat 16.00 sıralarında Ankara'nın Haymana ve Gölbaşı ilçeleri sınırında bulunan Karacaören-Çalış yolu üzerinde yaşandı. Bellikli ailesi, gezi için gittikleri Eskişehir'den Aksaray'a dönmek için yola çıktı. Kamyon şoförlüğü yapan Ayhan Bellikli'nin (28) kullandığı araç, karşı yönden gelen ve hatalı sollama yaptığı öne sürülen bir araçla kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu sürücü Ayhan Bellikli, eşi Yüksel Özlem Bellikli (26) annesi Yeliz Bellikli (45) ve kardeşi Hayrunisa Bellikli (10) olay yerinde hayatını kaybetti. Bellikli çiftinin 3 yaşındaki oğlu Ayhan Özkan Bellikli ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Küçük Özkan'ın hayati tehlikesinin sürdüğü ve yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Karşı araçta bulunan 3 kişi de yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastanelere sevk edildi.Eşi, oğlu, kızı ve gelininin ölüm haberini alan Özkan Bellikli büyük acı yaşadı. Ankara'ya gelerek morgdan cenazeleri teslim alan Özkan Bellikli, "Evlatlarım elim bir trafik kazasında yitip gitti. Bir evladım da hâlâ yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor" dedi. Kazanın tek şeritli yolda meydana geldiğini söyleyen Bellikli, "Karşıdan gelen araç sollamaya girmiş. Bizim arabayla kafa kafaya çarpışmış. Hepsi Eskişehir'e gezmeye gitmişti. Dönüş yolunda kaza oldu" diye konuştu. Hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi Aksaray'da ikindi namazını müteakip Somuncu Baba Külliyesi'nde kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.