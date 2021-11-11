Hatalı sollama kazaya neden oldu: 1 ölü, 4 yaralı

Kazada, sürücüler Doğan Gül, Bülent Emekçi, Emrecan Atmaca ile otomobillerde bulunan Hüseyin Dansık ve Ferhat Baştımar yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan Ferhat Baştımar, doktorların tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.