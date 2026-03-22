Haberler Yaşam Haberleri Hatası canına mal oldu!
Giriş Tarihi: 22.03.2026 21:15

Karabük Eskipazar Karayolu Kemikli rampası mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi yaralandı. Olay akşam saatlerinde Kemikli Rampası mevkiinde meydana geldi. Ünal Özdemir in kullandığı aracın sürücüsü Ünal Özdemir bir akaryakıt istasyonundan benzin alırken, el frenini çekmeyi unuttu. Bu sıra araç hareket ederek Karayoluna çıktı. Karayoluna çıkan aracı durdurmak için bineceği sırada S.Y nin kullandığı aracın çarpması sonucu ağır yaralandı.

Ağır yaralı olarak Eskipazar Devlet Hastanesine Devlet hastanesi kaldırılan 57 yaşındaki Ünal Özdemir tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybederken, 3 yaralı Eskipazar Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

