Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Öntürk, personel ile bayramlaştı

Hatay Büyükşehir Belediyesi Yerleşkesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla Başkan Mehmet Öntürk'ün de katılımıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Törende konuşan HBB Başkanı Öntürk, yaşanan deprem felaketi sonrası Hatay'ı yeniden ayağa kaldırmak için tüm personelle birlikte atalarımızın Kurtuluş Savaşı'nda mücadele ettiği gibi var güçleriyle mücadele edeceklerini söyledi.

Seçimlerin kazanılmasının ardından iki bayramı bir arada kutladıklarına ve Ramazan Bayramı'nı zaferle taçlandırdıklarına vurgu yapan Öntürk, bayram coşkusunu hep birlikte yaşamak adına bayramlaşmaları geleneksel hale getireceklerini dile getirdi.

Başkan Öntürk, personelinin tek tek bayramını kutlayarak, bayramlaşma törenine aileleriyle katılan çocuklara da bayram harçlığı ve çeşitli hediyeler verdi.