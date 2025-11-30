Hatay Büyükşehir Belediyesi’nden can dostlara modern barınak

Hatay Büyükşehir Belediyesi sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirmek ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla önemli bir projeyi hayata geçiriyor. Hatay'ın Belen ilçesi Çakallı Mahallesi'nde yapımına başlanan "Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi" ile can dostlarına sağlıklı, güvenli ve modern bir yaşam alanı sunulacak. Toplam 76 dönüm arazi üzerine kurulan modern barınak, 9 farklı birim, 7 doğal yaşam alanı ve hayvan mezarlığından oluşuyor.4 bin 267 metrekare inşaat alanı ve 1.650 metre dış çevre duvarıyla devasa bir kompleks olan barınakta; kedi odaları, köpek ameliyathanesi, tedavi üniteleri, sahiplendirme birimi, mama üretim ve depolama alanları gibi birimler yer alacak. Çalışmalar kapmasında 6 birimin temel betonları tamamlanmış ve çelik imalat çalışmaları hızla devam ediyor. Taş duvar imalatı başladı ve kısa sürede diğer bölümler de tamamlanarak hizmete açılacak.