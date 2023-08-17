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Giriş Tarihi: 17.8.2023 15:39

Hatay Esra ve Melek Bucuka'ya ağlıyor: Kardeşler Mersin'de boğulmuşlardı...

Mersin'in Akdeniz ilçesindeki denizde boğulan Esra (19) ile kardeşi Melek Bucuka (15), Hatay'da son yolculuğuna uğurlandı.

DHA
Hatay Esra ve Melek Bucuka’ya ağlıyor: Kardeşler Mersin’de boğulmuşlardı...

Acı olay, dün Adanalıoğlu Sahili'nde meydana geldi. Hakan Altundağı, eşi Kübra Altundağı ile kız kardeşleri Esra ve Melek Bucuka serinlemek için denize girdi.

Bir süre sonra dalgalara kapılan 4 kişinin boğulma tehlikesi geçirdiğini görenler, yardıma koştu.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne de haber veren vatandaşlar, 4 kişiyi sudan çıkardı. Ancak 2 kız kardeşin hayatını kaybettiği belirlendi. Çift Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, 2 kardeşin cenazesi Hatay'a gönderildi. Dörtyol ilçesi Ocaklı Mahallesi'nde kılınan namazın ardından 2 kardeşin cenazeleri, Karapür Mezarlığı'na defnedildi.

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Hatay Esra ve Melek Bucuka'ya ağlıyor: Kardeşler Mersin'de boğulmuşlardı...
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