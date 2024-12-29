Hatay Havalimanı Nerede? Hatay Havaalanı Nereye Yakın, Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?

Yıllık yolcu kapasitesi 4 milyon olan Hatay Havalimanı'nın terminal binası, toplam 46.826 metrekare büyüklüğe sahiptir. Havalimanının, 10 uçak kapasiteli bir apronu bulunur. Restoranlar, duty-free mağazaları, araç kiralama hizmetleri, VIP salonları, bekleme alanları, bankamatikler, bebek bakım odaları ve sağlık hizmetleri de sunmaktadır. Hatay Havalimanı nerede, nereye yakın ve yol tarifi ile nasıl gidilir ise yolcular için merak uyandırıcıdır.

Hatay Havalimanı Nerede?

Akdeniz ve Güneydoğu arasında bulunan Hatay ilindeki Hatay Havalimanı, Antakya ilçesine bağlı Paşaköy beldesinde yer alır. Havalimanı, Antakya şehir merkezine ve İskenderun'a oldukça yakın olduğu için ulaşımı çok kolaydır. Ek olarak, Kırıkhan'a 25 km ve Reyhanlı'ya da 41 kilometrelik bir uzaklıkta bulunur. Hatay Havalimanı'ndan iç hatlarda İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlere, dış hatlarda ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne uçuşlar düzenlenmektedir. Adana, Gaziantep, Osmaniye ve Kahramanmaraş'a da yakın olduğundan dolayı bu illerden de yolcuları çekmektedir. Birbirlerine yakın olan bu iller, Hatay Havalimanı'na kolay ulaşım imkanı sağlar.

Hatay Havalimanı'na Nasıl Gidilir?

Hatay Havalimanı'na ulaşmak için tercih edilebilecek ulaşım alternatifleri şu şekilde sıralanabilir:

Antakya ve İskenderun'dan HAVAŞ otobüsleri ile havalimanına ulaşmak mümkündür. Bu otobüsler, uçakların iniş saatlerine göre düzenlenir ve ve şehir merkezine rahatça ulaşım sağlar.

Havalimanından şehir merkezine veya diğer bölgelere taksi ile ulaşılabilir. Taksi biraz maliyetli olsa da daha rahat ve hızlı olduğu için sıkça kullanılır.

Araç kiralama hizmetleri ise bir diğer alternatiftir. Önceden rezervasyon yapılarak istenilen araç kiralanabilir.

Özel transfer hizmetleri ile de havalimanına ulaşım sağlanabilir. Bu hizmetler, daha konforlu ve isteğe yönelik olduğu için sıkça tercih edilir.